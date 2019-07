Arriva Doom II per iOS; aggiornato dopo 5 anni anche Doom originale

In occasione del 25° anniversario dal primo rilascio (ovviamente in versione PC) ID Software e Bethesda hanno rispettivamente aggiornato la versione originale di Doom per iPhone e lanciato Doom II.

Doom Classic non è una novità in versione iPhone, ma non era mai più stato aggiornato dal 2013 quando venne rilasciato per la prima volta iOS 7 e ID Software predispose il suo gioco con caccia che racconta l’avventura di un marine su Marte a confronto con un esercito di demoni, era stato predisposto per gli schermi di dimensioni più grandi, quelle di iPhone 5 e 5s, rispetto a quelle dell’iPhone originale. Nel commento all’aggiornamento ID Software non dice nulla delle novità del gioco, ma secondo alcuni commenti sarebbe stato riscritto e ora identico alla versione per Nintendo Switch e ha il supporto di un controller. In aggiunta a questo include la espansione “Thy Flesh Consumed”. Doom Classic costa 5,49 euro.

Doom II, curato da Bethesda, non era mai stato reso disponibile per iOS. La riedizione di Doom II include, come si spiega nella descrizione di App Store, The Master Levels per DOOM II (20 livelli aggiuntivi creati dalla community e supervisionati dagli sviluppatori) e supporta sia la modalità multigiocatore a 4 giocatori in locale che la modalità cooperativa a 4 giocatori in locale. Anche Doom II costa 5,49 euro.

Tutti e due i giochi sono disponibili anche per Android