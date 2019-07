Turbo Creo SL, la bici elettrica da corsa che non sembra una e-bike

Non poteva che venire dalla Silicon Valley. Turbo Creo SL è la nuova bicicletta di Specialized capace di trasformare ogni ciclista in un campione del Tour de France grazie alla potenza dell’elettrico. Fluida e leggera, autonomia e connettività toccano alti livelli grazie a un potenziamento degli standard che segue la tecnologia elettrica dei modelli automotive Tesla.

Specialized Turbo Creo SL S-Works

La sinergia tra l’azienda e un team di ingegneri svizzeri ha infatti portato alla realizzazione di un e-bike da strada, Turbo Creo SL S-Works, in fibra di carbonio dotata di un nuovo motore a batteria (SL 1.1). Un risultato che è frutto di oltre dieci anni di analisi e test su strada per raggiungere livelli altissimi in termini di potenza, dimensioni, autonomia e qualità combinati insieme.

Con soli 12.2 chilogrammi, Turbo Creo SL S-Works è molto più leggera delle altre e-bike con un motore a movimento centrale. Invece di utilizzare un sistema esistente progettato per la mobilità urbana o la mountain bike, sfrutta un sistema studiato ad hoc per la guida su strada. Il motore SL 1.1 fornisce 240 W di potenza costante e fluida garantendo una pedalata naturale, così con lo stesso sforzo il ciclista ottiene il doppio della performance.

Questa e-bike stabilisce inoltre un nuovo standard per le bici da corsa elettrica offrendo 195 chilometri di raggio d’azione: 130 chilometri dalla batteria interna nel tubo obliquo (320 Wh) e altri 65 da un extender opzionale (160 Wh) che si trova invece incluso nelle bici S-Works e Founder e può essere acquistato separatamente per gli altri modelli.

Tre modalità di guida

E proprio perché ogni ciclista e ogni corsa sono diversi, l’azienda ha anche creato una calcolatrice gamma Turbo Creo SL per aiutare a determinare con esattezza la distanza percorsa. Tramite l’app Mission Control Specialized i ciclisti possono inoltre personalizzare l’erogazione dell’energia selezionando una delle tre modalità di guida (ECO, SPORT e TURBO) previste.

Il Mission Control viene poi costantemente migliorato attraverso i chilometri percorsi. L’app può essere utilizzata anche per gestire in modo automatico la durata della batteria comunicando alla funzione Smart Control distanza e durata approssimative della corsa. Il nuovo motore SL 1.1 comprende inoltre ANT+, una tecnologia di rete con sensori wireless multicast in grado di collegarsi al misuratore di potenza per tenere sempre traccia della performance del pilota.

Quattro versioni in tutto

Oltre alla S-Works, la nuova bici Turbo Creo SL è prodotta in altre tre diverse versioni: il modello Expert EVO pesa 13,3 kg ed utilizza pneumatici di dimensione maggiore e particolari componenti per il controllo sulle strade bianche che la rendono maggiormente idonea alle uscite in bici dei ciclisti più avventurosi; quello Expert utilizza invece un telaio in carbonio con ammortizzatore Future Shock 2.0 e pesa 13,1 kg; la particolare versione Founder’s Edition è invece un’edizione limitata – solo 250 modelli numerati singolarmente – che celebra la prima bicicletta da strada Turbo. E’ incredibilmente leggera (soli 11,9 kg) e ruba l’occhio con accenti dorati e grafiche davvero particolari.