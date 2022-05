Arrivano realme serie 9 e il primo tablet realme Pad Mini

Il brand realme non sembra più conoscere barriere e dopo essersi inserito egregiamente in un segmento in cui è difficile competere, continua a sfornare smartphone, affiancandoli questa volta al primo tablet della serie. La società ha lanciato oggi realme serie 9 con gli smartphone 4G e 5G, insieme al primo realme Pad Mini in Europa.

realme 9 4G

Realme 9 è il primo smartphone con Pro-Camera da 108 MP e sensore Samsung HM6. In linea con lo spirito dare to leap, motto della società, realme 9 presenta ProLight Camera Power Performer da 108 MP ed è il primo dispositivo al mondo ad avere il sensore di immagine Samsung ISOCELL HM6. Il terminale si caratterizza per un design oleografico Ripple, con la texture che si ispira alla luce del deserto: quando la luce del sole illumina la cover posteriore cambia colore.

Il terminale ha un peso di appena 178 grammi e un profilo aerodinamico di 7,99 mm. Al suo interno un processore Qualcomm 4G, Snapdragon 680, mentre il display è un Super AMOLED a 90Hz con frequenza di campionamento touch a 360Hz.

realme 9 5G

Ad affiancare la versione 4G anche realme 9 5G, alimentato dal processore Snapdragon 695 5G, con supporto 5G Dual SIM Dual Standby. Il terminale presenta il Ripple Holographic Design e pesa 191 grammi, con uno spessore da 8,5 mm.

Il modulo fotocamera è costituito da una fotocamera principale da 50 MP, un obiettivo ritratto in bianco e nero da 2 MP per la modalità ritratto pro e un obiettivo macro da 2 MP insieme a funzioni fotografiche di ultima generazione.

Inoltre, realme 9 5G è dotato di una fotocamera frontale da 16 M, mentre a livello di autonomia ha una batteria da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida da 18W.

realme Pad Mini

Questa volta, realme entra anche nel panorama dei tablet con Pad Mini. Propone un design sottile e minimale, una robusta batteria da 6400 mAh e un potente processore Unisoc T616.

Prezzi e disponibilità