Asciugascarpe elettrico in offerta a meno di 1,50 €

Come fare per avere le scarpe sempre asciutte e fresche? Una soluzione è acquistando un asciuga scarpe elettrico come quello attualmente in promozione.

Si tratta di un accessorio portatile e progettato per deumidificare scarpe, pantofole e stivali; un alleato indispensabile per ogni stagione dell’anno.

Grazie alla sua capacità di deumidificazione diventa comodissimo quando si rientra in casa con le calzature bagnate a causa di pioggia, pozzanghere o semplice sudore. Consuma solo 12W nonostante lavori a temperature comprese tra 50 e 60°C, garantendo un’asciugatura rapida e sicura. La scocca poi è in ABS e c’è la protezione ignifuga, assicurando quindi un utilizzo sicuro in ogni situazione.

Tra le opzioni più interessanti c’è il modello che include la sterilizzazione UV. Questa funzione non solo asciuga le calzature, ma elimina anche i batteri e i funghi, contribuendo a prevenire le infezioni fungine e a mantenere le scarpe sempre fresche e prive di odori sgradevoli, creando perciò un ambiente più sano per i piedi.

Per chi ama il comfort, c’è anche una versione con telecomando che permette di accendere, spegnere e regolare facilmente il tempo di utilizzo tra 4, 8 e 12 ore. Questo significa che al risveglio le scarpe saranno calde e asciutte, pronte per essere indossate.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 16 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 91% andando a spendere intorno ai 1.50 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

