Ascolta un podcast e Amazon ti regala 5 €

Amazon vi regala Cinque Euro da spendere…su Amazon. Vi basta ascoltare un podcast su Amazon Music, uno qualsiasi, e in un batter d’occhio riceverete un codice promozionale del suddetto valore da spendere per comprare quel che più vi piace.

La pagina promozionale parla di «clienti Amazon Music idonei che completano la riproduzione di un episodio di podcast su Amazon Music entro le 23:59 del 23 maggio, passando tramite la pagina dedicata alla presente offerta (qui)», perciò se volete far presto potete sceglierne uno corto, come il trailer del nuovo podcast IN CIMA dedicato al Giro D’Italia 2023 attualmente in corso (qui info, orari, calendario, app e streaming per seguirlo) che dura appena un minuto.

Se invece non avete fretta, allora ci sono sempre le affascinanti lezioni e conferenze sulla Storia del professor Alessandro Barbero, che «racconta in modo avvincente e ricco di curiosità gli aspetti più o meno noti della storia, dal Medioevo all’Età Contemporanea».

Ma ai fini della promozione qualsiasi altro podcast va comunque bene, quindi vi invitiamo a scegliere quello che più vi piace, seguendo le istruzioni qui sotto riportate.

Come ricevere il buono da 5 € Amazon

Cliccate qui per scoprire se siete eleggibili all’offerta. In caso affermativo: Scegliete un podcast e ascoltatelo dall’inizio alla fine, senza saltare lungo la traccia, entro la mezzanotte del 23 maggio

Entro una settimana riceverete il codice da spendere su Amazon.

Come usare il codice

In palio ci sono soltanto 5.000 codici, quindi chi è interessato deve fare in fretta perché si rischia di restare senza bonus.

Una volta ottenuto il codice, andrà utilizzato entro 30 giorni dalla ricezione, ma occhio perché non funzionerà con tutto e solo a specifiche condizioni. Per la precisione:

Bisogna raggiungere almeno 20 € nel carrello

Non si può usare per comprare articoli venduti da venditori diversi da Amazon IT (anche se spediti da quest’ultimo)

(anche se spediti da quest’ultimo) Non copre le spese di spedizione e i costi accessori

e i costi accessori Sono esclusi buoni regalo e prodotti digitali (come ebook, musica, software, videogiochi, app), prodotti alimentari per neonati e bambini, alcolici, sigarette e prodotti presenti nei cataloghi Warehouse e luxury stores.

(come ebook, musica, software, videogiochi, app), prodotti alimentari per neonati e bambini, alcolici, sigarette e prodotti presenti nei cataloghi Warehouse e luxury stores. Non bisogna usare la modalità di acquisto 1-Click

Inoltre se si usufruisce del buono ma poi si restituisce il prodotto acquistato, il buono non verrà rimborsato, anche se si è ancora dentro i 30 giorni di tempo, quindi pensateci bene prima di acquistare il prodotto desiderato.

Ad ogni modo, se tutto va a buon fine, preparato il carrello e aggiunto il codice nella fase finale, lo sconto viene applicato immediatamente sull’ordine: se così non fosse significa che qualcuno di questi passaggi non è stato rispettato: in tal caso vi invitiamo a controllare di nuovo tutto.

Problemi col codice?

Maggiori informazioni su termini e condizioni nella pagina promozionale (qui).