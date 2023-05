POCO F5 e Pro, tanta potenza e prezzi scontati al lancio

POCO ha lanciato la sua nuova serie F5 in Italia: la nuova gamma di punta della serie POCO F è composta da due dispositivi premium, Il top F5 Pro 5G affiancato dal modello standard F5. I due nuovi terminali sono dotati di processori Snapdragon, hanno anche le stesse dimensioni del display e lo stesso numero di sensori della fotocamera ed eseguono il software più recente di Android, con la MIUI 14.

Specifiche tecniche

In termini di specifiche, POCO F5 propone un processore Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 realizzato con tecnologia a 4 nanometri. E’ alimentato da una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 67W e a livello multimediale propone una configurazione a tripla fotocamera sul retro.

In particolare, il dispositivo è dotato di una fotocamera principale da 64 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), affiancato da una fotocamera ultrawide da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. Per i selfie, il telefono offre una fotocamera frontale da 16 MP.

Sul frontale svetta un display AMOLED Full HD+ da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Lo schermo ha un ritaglio hole-punch in alto al centro per la fotocamera anteriore, mentre a livello di connettività è dotato di un jack per cuffie da 3,5 mm. Quanto al sensore di impronte è disponibile un sensore montato lateralmente.

POCO F5 Pro

POCO F5 Pro, invece, è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, mentre sul frontale svetta un display AMOLED da 6,67 pollici con una risoluzione 2K di 3200 x 1440 pixel. Supporta una frequenza di aggiornamento di 120Hz e una frequenza di campionamento touch di 480Hz. Lo schermo è protetto da uno strato di Gorilla Glass 5 per una maggiore protezione contro cadute e graffi.

C’è una configurazione tripla fotocamera sul retro con un sensore Omnivision OV64B da 64 MP, una fotocamera ultra-wide da 8 MP con un FoV a 120 gradi e un sensore macro da 2 MP. Sul frontale è presente una camera da 16 MP.

Il modello F5 Pro propone anche una batteria da 5.160 mAh più grande con supporto per la ricarica cablata da 67W e la ricarica wireless da 30W. È il primo smartphone POCO a ottenere il supporto per la ricarica wireless. Entrambi i dispositivi eseguono MIUI 14 basato su Android 13.

Prezzi e disponibilità

Tramite offerta lancio è possibile acquistare POCO F5 a 379,90 euro, nella variante 8+256 GB, anziché 429,90 euro. Per 20 euro in più si può ottenere il modello con 12 GB di RAM, che dopo la promozione di lancio avrà un listino di 479,90 euro.

Il modello PRO, invece, costa al lancio 479,90 nella variante 8+256 GB, mentre la versione con 13 GB di RAM viene proposta in offerta a 499,90 euro. La variante 12+256 GB costa al lancio 549,90 euro, con uno sconto netto di 100 euro.