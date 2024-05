Assassin’s Creed Mirage su iPhone, nuovi dettagli, data e prezzo

Negli ultimi anni Apple ha spinto moltissimo sul piano dei videogiochi, tanto da rendere i propri dispositivi mobili vere e proprie console. Ancor di più con il lancio degli ultimi iPhone, dotati di un hardware talmente potente da poter eguagliare – a tratti – le potenzialità delle console.

A breve si avrà la possibilità di capire se la casa della Mela è riuscita nell’intento. Assassin’s Creed Mirage di Ubisoft, titolo tripla A noto ai giocatori su console, ha adesso una data di uscita per i dispositivi iOS. Svelati anche i prezzi.

Assassin’s Creed Mirage arriverà sugli iPhone compatibili – quindi solo iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max – il 6 giugno. Il post sul blog di Ubisoft afferma che il titolo sarà rilasciato anche su iPad Air e sui modelli di iPad Pro con chip M1 o successivi.

Prova al volo e poi si paga

Il gioco potrà essere scaricato gratuitamente, con una prova di 90 minuti. Dopo di che, sarà necessario sborsare 50 dollari per continuare a giocare. Sì, praticamente lo stesso prezzo (se non di più) rispetto ai listini PC e console.

Il titolo supporterà la cross-progression, quindi si potrà riprende il gioco su iPhone da dove lo si è lasciato su PC o console, a condizione che si acceda a Ubisoft Connect.

Questa funzione è fondamentale perché il gioco è stato lanciato diversi mesi fa su altre piattaforme, quindi i giocatori interessati probabilmente hanno già iniziato a giocarlo, potendo così salvare i progressi fatti.

Ritorno alle origini

Mirage è un titolo che segna il ritorno alle origini della serie di Assassin’s Creed. Infatti, mentre le ultime serie Odyssey del 2018 o Valhalla del 2020 hanno ampliato il concetto iniziale del gioco, portandolo dalle sue radici stealth verso un’esperienza open-world RPG, Mirage torna allo stile di gioco vecchia scuola.

Assassin’s Creed Mirage su iPhone, preordini disponibili

Chi è interessato ad Assassin’s Creed Mirage per iPhone è possibile preordinalo a partire da questa pagina di App Store.

Altri giochi Tripla A su iPhone e Mac

Assassin’s Creed Mirage non sarà il primo gioco triple-A ad arrivare su iPhone 15 e successivi, anche se l’elenco è finora breve. Al momento, questa lista consta del remake di Resident Evil 4 e Resident Evil Village, oltre ai port di No Man’s Sky, Death Stranding e Baldur’s Gate 3 disponibili sui Mac con Apple Silicon.

Per saperne di più su iPhone 15 e iPhone 15 Plus vi rimandiamo a questo nostro articolo. Per saperne di più sui nuovi iPhone 15 Pro e Max vi rimandiamo alla sezione dedicata di Macitynet.