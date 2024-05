Universal Music Group e i suoi artisti tornano su TikTok

Universal Music Group UMG ha siglato un accordo “multidimensionale” con TikTok che vedrà il suo elenco di artisti – che include star del calibro di Taylor Swift, Coldplay, Drake e Olivia Rodrigo e moltissimi altri– tornare tra gli oltre un miliardo di utenti della piattaforma di social media.

Ricordiamo che UMG ha iniziato a ritirare la sua musica da TikTok il 1° febbraio scorso, dopo la scadenza del vecchio contratto. Adesso le parti si troveranno a sciogliere i nodi che avevano causato l’allontanamento, dovendosi affrontare le preoccupazioni che UMG e i suoi artisti avevano sollevato riguardo all’intelligenza artificiale generativa:

TikTok e UMG lavoreranno insieme per garantire che lo sviluppo dell’intelligenza artificiale nell’industria musicale protegga l’arte umana e l’economia che fluisce verso quegli artisti e cantautori TikTok si impegna inoltre a collaborare con UMG per rimuovere dalla piattaforma la musica non autorizzata generata dall’intelligenza artificiale, nonché strumenti per migliorare l’attribuzione di artisti e cantautori

In particolare, lavoreremo insieme per garantire che gli strumenti di intelligenza artificiale siano sviluppati in modo responsabile per consentire una nuova era di creatività musicale e coinvolgimento dei fan, proteggendo al contempo la creatività umana

Nuove opportunità di monitazzione

“Siamo lieti di dare il benvenuto a UMG e UMPG su TikTok”, ha affermato Ole Obermann, responsabile globale dello sviluppo del business musicale di TikTok:

Il nuovo accordo potrebbe mettere le parti d’accordo anche perché include nuove “nuove opportunità di monetizzazione” che derivano dalle crescenti capacità di e-commerce di TikTok.

TikTok si impegna, inoltre, a continuare a sviluppare strumenti per aiutare gli artisti a sfruttare meglio la piattaforma in aree come l’analisi e la biglietteria integrata. Le aziende affermano che stanno “lavorando rapidamente” per riportare gli artisti sulla piattaforma.

La pace tra TikTok e Universal Music Group è merito di Taylor Swift?

Tra le eccezioni vi è stata Taylor Swift. La cantante, infatti, conscia dei numeri di TikTok, aveva ottenuto – durante la promozione del suo ultimo al bum, The Tortured Poets Department – che una selezione di canzoni restasse all’interno della piattaforma.

Ovviamente, questo avrà contribuito a rasserenare gli animi e a far tornare le parti al tavolo delle trattative. Naturalmente, il nodo AI resta ancora da sciogliere: Universal Music Group sostiene che TikTok è ancora inondata di registrazioni generate dall’intelligenza artificiale.

