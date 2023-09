Il 30 ottobre arriva Resident Evil Village per iPhone e iPad

Apple sottolinea che dispositivi come gli iPhone 15 Pro sono indicati per gaming di alto livello, evidenziando peculiarità della GPU dell‘A17 Pro quali il ray tracing con accelerazione hardware, fino a quattro volte più veloce di quello basato su software, promettendo “una grafica più fluida e una resa della luce ancora più realistica”, e tecnologie quali l’upscaling MetalFX in grado di combinare le prestazioni della GPU e del Neural Engine per creare effetti grafici ad alta definizione usando molta meno energia, permettendo di giocare sui nuovi dispositivi “per ore, senza interruzioni”.

Le performance di A17 Pro rendono questo chip perfetto per titoli di alto livello, e nell’evento di presentazione dei nuovi iPhone è stata evidenziata la possibilità di “vivere esperienze di gioco ultra realistiche direttamente nel palmo di una mano”, con titoli con titoli di livello console mai visti prima su uno smartphone, come Resident Evil Village, Resident Evil 4, Death Stranding e Assassin’s Creed Mirage (tutti indicati come disponibili più avanti quest’anno su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max; per Assassin’s Creed Mirage la disponibilità è stata indicata nella prima metà del 2024).

Resident Evil Village a fine ottobre

Gematsu – fonte giapponese di primo piano quando si parla di giochi, riferisce che Resident Evil Village per iPhone e iPad arriverà a ottobre. Il gioco nel Paese del Sol Levante costerà 4990 yen (circa 31,50 euro) e un contenuto scaricabile a parte come la “Winters’ Expansion” costerà 2000 yen (12,64 euro). Il gioco sarà scaricabile gratuitamente, permettendo di giocare alla parte iniziale senza costi.

