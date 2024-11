I migliori sconti di Asus e il Black Friday su Monitor, Notebook, Periferiche di rete e Gaming

Pubblicità

Appassionati di tecnologia e videogiocatori, il momento di fare acquisti oculati è arrivato: il Black Friday di quest’anno infatti è particolarmente ricco di tecnologia in super-offerta, come dimostrano gli sconti lanciati da Asus su Amazon in queste ore.

Le offerte terminano indicativamente il 2 Dicembre ma come sempre alcuni pezzi vanno a ruba, per altri capita che ci siano poche scorte in magazzino; sicché se c’è qualcosa che vi serve e il prezzo è ottimo, compratelo subito prima di restare a mani vuote.

Quest’anno si possono fare davvero ottimi affari: che si tratti di aggiornare il proprio setup o di fare un regalo, le offerte coprono numerosi dispositivi, dalle linee di notebook alle periferiche, passando per monitor, componenti PC e smartphone.

Alcuni consigli

Ad esempio chi cerca un nuovo notebook può volgere lo sguardo sulla serie Vivobook, che propone dispositivi equilibrati in termini di prestazioni e portabilità come l’ASUS VivoBook S15.

Se cercate computer principalmente eleganti e leggeri allora meglio ancora la serie Zenbook, nello specifico l’ASUS ZenBook 14 spicca per la sua sottigliezza senza rinunciare ad ottime prestazioni.

Per gli appassionati di gaming ci sono invece i TUF Gaming, notebook molto robusti e performanti. In alternativa il Chromebook ASUS Flip CX3 offre un’esperienza 2-in-1 con un display touch particolarmente comodo sia per il lavoro che per il tempo libero.

Tra le periferiche gaming in offerta ci sono le cuffie ROG Cetra True Wireless, la tastiera ROG Azoth e alcuni mouse come il ROG Harpe Ace AIM Lab Edition e il ROG Strix Impact III. Ci sono anche diversi tappetini, controller e monitor da gioco, tutti pensati per ottimizzare le prestazioni durante le sessioni più intense.

Questo Black Friday potrebbe essere anche l’occasione per cambiare telefono, e in tal caso date un’occhiata alle offerte in corso su modelli come lo Zenfone 10 e il nuovissimo Zenfone 11 Ultra. Sono accontentati da queste promozioni anche quelli che cercano un telefono pensato per il gaming: la serie ROG Phone in sconto infatti rappresenta una scelta di alto livello, con modelli come il ROG Phone 8 e ROG Phone 8 Pro equipaggiati con tecnologie di ultima generazione per massimizzare le prestazioni quando si videogioca dal cellulare.

La promozione

Quelle appena citate sono soltanto alcune delle offerte di Asus in corso al Black Friday di Amazon. Di seguito trovate un elenco delle migliori selezionate dalla nostra redazione:

