ASUS Republic of Gamers presenta la serie ROG Phone 6D

ASUS presenta ROG Phone 6D e ROG Phone 6D Ultimate, con processore MediaTek Dimensity 9000+. Ecco come sono fatti i nuovi smartphone pensati e ottimizzati per i giocatori in mobilità.

Tra i punti di forza dei nuovi smartphone il processore. Entrambi gli smartphone della serie Ultimate sono alimentati dall’ultimo chipset MediaTek Dimensity 9000+ 5G, con una velocità della CPU fino a 3,2 GHz, fino a 16 GB di memoria RAM LPDDR5X, e 512 GB di memoria ROM per l’archiviazione.

In aggiunta, il modello superiore Ultimate introduce anche AeroActive Portal, una “porta” per la dissipazione del calore che lavora in combinazione con l’AeroActive Cooler 6: il risultato è che la superficie termica aumentata fino a 9 volte e l’efficienza termica aumenta fino al 20%.

L’enorme batteria da 6.000 mAh garantisce un’autonomia prolungata per lunghe sessioni di gioco, mentre il display Samsung AMOLED HDR10+ da 6,78 pollici raggiungere la frequenza di aggiornamento di 165 Hz e una frequenza di campionamento tattile di 720 Hz.

Ad affiancare il processore un massimo di 16 GB di memoria RAM LPDDR5X e fino a 512 GB di spazio di archiviazione. Inoltre, quest’anno l’AirTrigger 6 è stato notevolmente aggiornato con i sensori a ultrasuoni che supportano più gesture, tra cui funzioni come doppia azione, premi e solleva e il puntamento giroscopio.

Il sistema audio GameFX della serie ROG Phone 6D è dotato di doppi altoparlanti per effetti sonori stereo bilanciati, oltre alla presenza del jack per cuffie da 3,5 mm.

La serie ROG Phone 6D è dotata di un sistema a tripla fotocamera con una fotocamera principale grandangolare Sony IMX766 da 50 MP con qualità dell’immagine migliorata ed elaborazione HDR, affiancata da una seconda fotocamera ultrawide da 13 MP e una fotocamera macro. Le funzioni software migliorate includono la modalità video HDR10+ e una fotocamera frontale da 12 MP per selfie di gruppo di alta qualità e video in live-streaming.

ROG Phone 6D, disponibilità e prezzi

Entrambi i modelli sono disponibili per i preordini e selezionando il modello top Ultimate si ottiene in omaggio anche AeroActive Cooler 6. La disponibilità effettiva è da ottobre: ROG Phone 6D a 1.060 euro e ROG Phone 6D Ultimate a 1.499€.

Gli smartphone e gli altri prodotti Asus Republic of Gamers sono disponibili anche nel negozio ufficiale del marchio a partire da questa pagina di Amazon.