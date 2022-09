iPhone 14 e non solo, confronto autonomia dei modelli a listino

Lo Youtubeur Mrwhosetheboss si è sbizzarrito nel confrontare l’ autonomia degli iPhone 14 (base e Pro) e degli altri modelli attualmente venduti da Apple rispetto ai terminali delle generazioni precedenti. L’idea è di fare delle prove simulando l’uso reale che un utente farebbe con il telefono in mano: avviando app, video, giochi, usando la fotocamera e così via, fino a quando la batteria dei dispositivi si esaurisce.

Come è facile immaginare iPhone SE è il primo a cadere dopo quasi 5 ore di utilizzo, seguito dal 13 mini (6 ore e 36 minuti) e da iPhone 12 (6 ore e 48 minuti). Gli iPhone 13 e 14 sono testa a testa, con una differenza di soli 2 minuti (7 ore e 15mn vs 7 ore e 13mn), dato sorprendente dal momento che Apple vanta una migliore autonomia sul suo nuovo modello. iPhone 14 Pro riesce a mantenere la carica per 7 ore e 49 minuti, mentre il 14 Pro Max si spegne solo dopo 9 ore e 31 minuti.

Lo YouTuber ha provato solo i modelli attualmente venduti da Apple e quindi non ha fatto confronti tra il 14 Plus e il 13 Pro o Pro Max. Lo scorso anno aveva ad ogni modo effettuato un test simila ma con una procedura diversa. Nel suo test precedente, iPhone 13 Pro Max aveva evidenziato una durata di 9 ore e 52 minuti (21 minuti in più rispetto a questo anno) e il 13 Pro 8 ore e 17 minuti (28 minuti in più) ma i risultati non sono paragonabili per via della diversa metodologia di test.

I nuovi iPhone, lo ricordiamo, sono ufficialmente disponibili da venerdì 16 settembre: tutte le novità, le caratteristiche e i dettagli sono stati raccolti e documentati dalla nostra redazione in questo articolo per iPhone 14 e 14 Plus, e qui per iPhone 14 Pro e Pro Max.