Audi svela cinque modelli per riconquistare la Cina

Audi, primo costruttore premium a entrare – 37 anni fa – nel mercato cinese, amplia e rinnova il portfolio di prodotti per la Cina.

Un processo che proseguirà nei prossimi due anni, i cui pilastri sono rappresentati dalle piattaforme premium termica (PPC) ed elettrica (PPE) nonché dall’inedita Advanced Digitized Platform sviluppata insieme al costruttorre SAIC dedicata ai modelli del nuovo brand AUDI per la Cina.

Cinque i nuovi modelli protagonisti dello stand Audi all’Auto Shanghai 2025:

Audi A5L – Evoluzione di Audi A4, verrà prodotta e distribuita da FAW Audi. Con un passo allungato di 7,3 centimetri rispetto alle versioni standard di Audi A5, Audi A5L offre ancora più spazio in abitacolo.

Audi A5L Sportback – SAIC Audi presenta la propria interpretazione di Audi A5, anch’essa basata sulla piattaforma premium termica PPC. A un ecosistema digitale specifico per la Cina affianca la tecnologia mild- hybrid plus, ADAS di riferimento per la categoria e lo stile sportivo della configurazione di carrozzeria Sportback.

Audi Q5L – Audi Q5L è il terzo nuovo modello per la Cina basato sulla piattaforma premium termica PPC, forte della tecnologia mild-hybrid plus a 48 Volt. Il passo è più lungo di 12,5 centimetri rispetto al SUV dei quattro anelli in configurazione standard, a vantaggio dell’abitabilità.

Audi A6L e-tron – Dopo Audi Q6L e-tron, Audi A6L e-tron è il secondo modello full electric del marchio basato sulla piattaforma premium elettrica PPE prodotta localmente – a Changchun – da Audi FAW NEV Company. L’incremento di 13,2 centimetri dell’interasse rispetto ad Audi A6 e-tron promette maggiore spazio a bordo, specie per i passeggeri posteriori. La batteria a 800 Volt dalla capacità di 107 kWh porta l’autonomia massima a 770 chilometri.

AUDI E5 Sportback – AUDI E5 Sportback è un fastback a quattro porte lunga 4,89 metri e porta al debutto nella produzione di serie il marchio AUDI – a lettere maiuscole e senza logo dei quattro anelli – Primo modello full electric di serie basato sulla piattaforma Advanced Digitized Platform sviluppata congiuntamente a SAIC, promette di integrare il “meglio dei due mondi”.

Caratterizzata dalla propulsione full electric, dalle sospensioni pneumatiche adattive, dallo sterzo integrale e dalla trazione posteriore o integrale quattro, AUDI E5 Sportback è declinata in quattro varianti. La versione top di gamma conta su di una batteria da 100 kWh e su di una potenza massima di 787 CV, di uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi a fronte di un’autonomia di oltre 770 chilometri. In 10 minuti è possibile rispristinare sino a 370 chilometri di autonomia.

Le tecnologie di ausilio al guidatore (ADAS) raggiungono il livello 2++. I sistemi integrano 29 unità hardware di rilevamento tra le quali un LiDAR a lungo raggio – che utilizza la luce laser per creare un’immagine dell’ambiente circostante – tre radar anch’essi a lungo raggio – utilizzano le onde a radio frequenza per mappare lo scenario di guida – 12 sensori a ultrasuoni, 11 telecamere e molteplici centraline di rilevamento multimodale. Gli aggiornamenti over-the-air coinvolgono tutti i sistemi della vettura.

Il sistema operativo AUDI OS è alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 8295. L’app store si attiva mediante il riconoscimento facciale e opera in sinergia con il device personale dell’utente.

A ulteriore rafforzamento della digitalizzazione della vettura, l’Audi Assistant, un avatar basato sull’intelligenza artificiale, collocato al centro della plancia e che opera mediante comandi sia tattili sia vocali, mentre l’Audi Control, la barra touch, permette di navigare tra i contenuti del display 4K.

