Audi, un nuovo logo per la Cina sulla E concept

Audi prepara il futuro in Cina. Congiuntamente alla presentazione del concept AUDI E, evolve il marchio che diviene AUDI – a lettere maiuscole e senza logo dei quattro anelli.

Audi, nel 1988, è stato il primo costruttore premium a entrare nel mercato cinese. Con il lancio del nuovo marchio in collaborazione con il partner cinese SAIC, l’Azienda sottolinea la vocazione pionieristica e il “Vorsprung durch Technik” nell’era della mobilità elettrica, intelligente e connessa.

La concept AUDI E, sviluppata congiuntamente da team tedeschi e cinesi, anticipa tre modelli di serie destinati a essere introdotti in Cina dalla metà del 2025.

AUDI E concept: trazione integrale quattro elettrica, 775 CV e oltre 700 km di autonomia

AUDI E concept è una Sportback full electric caratterizzata da una lunghezza di 4.870 mm,

una larghezza di 1.990 mm e un’altezza di 1.460 mm. Il passo si attesta a 2.950 mm. Complice la nuova Advanced Digitized Platform, l’abitacolo abbina eleganza e connettività, mentre la trazione integrale quattro elettrica è garantita da due motori, uno in corrispondenza di ciascun assale, in grado di erogare complessivamente 775 CV e 800 Nm di coppia permettendo i passare da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi.

I sistemi di assistenza sono sviluppati in base alle caratteristiche peculiari delle strade e del traffico cinesi. La batteria da 100 kWh con tensione a 800 Volt promette un range di oltre 700 chilometri CLTC (il WLTP cinese), mentre la ricarica iper fast permette di rigenerare un’autonomia di 370 chilometri in 10 minuti.

Il produttore riferisce che il design, sviluppato in funzione dei gusti della clientela cinese, è volutamente minimalista. La silhouette Sportback richiama le shooting-brake del passato, mentre gli interni, sviluppati da Beijing Design Studio, danno la priorità alla combinazione tra comfort ed esperienza digitale.

La console ospita due smartphone, mentre il display touch 4K curvo consente l’accesso a varie di informazioni inclusa la visuale fornita dagli specchietti retrovisori esterni digitali.

Le finiture dei pannelli porta in radica retro-illuminata e microfibra richiamano soluzioni di design tipiche dell’architettura moderna.

Il sistema operativo AUDI OS costituisce una prima assoluta ed è indicato come “un palcoscenico digitale su misura”. Qualsiasi interazione diviene protagonista dei menu funzioni di primo livello, mentre l’app store si attiva mediante il riconoscimento facciale e opera in sinergia con il device personale dell’utente.

A ulteriore rafforzamento della digitalizzazine, l’Audi Assistant, avatar basato sull’intelligenza artificiale, collocato al centro della plancia, in grado di opera mediante comandi sia tattili sia vocali, mentre l’Audi Control, la barra touch dell’Audi Assistant, permette di navigare adattivamente tra i contenuti del display 4K.

