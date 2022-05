Aura Strap 2 è il cinturino che potenzia Apple Watch

Apple Watch può già fare molte cose per quanto riguarda la salute, ma con il nuovo cinturino Aura Strap 2 il monitoraggio del corpo va davvero oltre, grazie a una serie di sensori integrati nel bracciale.

Gli utenti che abbinano il proprio Apple Watch con il cinturino Aura Strap 2 possono tenere d’occhio la percentuale di massa grassa, la muscolatura e l’equilibrio idrico senza pregiudicare troppo l’aspetto estetico dell’orologio, che appare ancora lineare ed elegante nonostante l’ingombro del modulo contenente i sensori e gli altri componenti necessari per tali misurazioni.

Il grosso della componentistica e dei sensori è alloggiato all’interno di un involucro nel cinturino che si posiziona al lato opposto del quadrante dell’orologio e che, in questa seconda generazione, è più sottile del 20% e più stretto del 5%, migliorandone così la vestibilità. Il resto del cinturino non è dissimile dal classico Solo Loop in silicone di Apple, da cui riprende anche l’estensibilità che ne favorisce l’adattamento al polso (è comunque disponibile in diverse misure).

Con un solo tocco è possibile avviare l’analisi dell’impedenza bioelettrica e misurare in un lampo la quantità di grasso corporeo, la massa muscolare e il livello di idratazione del corpo, con una precisione pari al 95% di quella di una scansione DEXA.

L’acronimo DEXA sta per “Densitometria ossea con tecnica di assorbimento a raggi x”, ovvero la tecnica di riferimento utilizzata oggi quando ci si sottopone all’esame noto come MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata) e considerata il Gold Standard per la diagnosi e il monitoraggio di osteopenia e di osteoporosi.

L’app abbinata, basandosi sui valori rilevati, è poi in grado di impostare degli obiettivi personalizzati per consentire all’utente di ottimizzare le proprie prestazioni quando si allena. Insieme al cinturino l’azienda propone anche un servizio in abbonamento chiamato AURA Plus che offre report mensili su fitness e nutrizione, con analisi approfondite della composizione corporea, esercizi e, in futuro – dicono – chat dal vivo.

I primi sei mesi sono inclusi con l’acquisto del cinturino, poi è possibile rinnovare il servizio al prezzo di 9,99 dollari al mese o 79,99 dollari l’anno. AURA Strap 2 al momento è disponibile soltanto nella colorazione nera al prezzo di 149 dollari ed è compatibile con tutti gli Apple Watch a partire dalla Serie 3.

