Xiaomi Buds 3, i gemelli diversi di AirPods a 89,99 euro

Se vi serve un’eccellente alternativa alle Airpods Pro andate su Amazon dove sono in sconto gli Xiaomi Buds 3, un accessorio che include tutte le principali funzioni dalla cancellazione attiva del rumore alla facile connessione con ogni tipo di dispositivo.

Gli Xiaomi Buds 3 sono stati lanciati solo pochi mesi fa, quale ultima evoluzione di una linea che ha riscosso grande successo. Tra i principali elementi di interesse ci solo la buona cancellazione attiva del rumore e la batteria che promette fino a 7 ore di autonomia.

Musicalmente hanno un driver a doppio magnete che garantisce ottima qualità in fatto di riproduzione, modalità trasparenza, modalità vocale ottimizzata, connessione a due dispositivi in contemporanea e associazione semplificata a qualunque telefono: iOs o Android. Sono anche adatti per attività fisica perché son certificati IP55.

La custodia di ricarica permette di estendere l’autonomia fino a 32 ore e supporta il protocollo di ricarica wireless Qi. Il connettore è di tipo USB-C.

I molti apprezzeranno il fatto che il controllo della musica avviene con un pulsante fisico che evita azionamenti o ritardi di risposta. Premendo il pulsante è possibile passare facilmente da una modalità all’altra, mettere in pausa la musica o selezionare altre funzioni.

Questi auricolari costano intorno ai 100€, Amazon li vende a 89,99 €