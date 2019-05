Avengers Endgame: il gioco non finisce mai con il drone Tello Iron Man Edition

Avengers Endgame, il film Marvel che sta spopolando nelle sale cinematografiche in questi giorni, sembra aver ispirato particolarmente il mondo della tecnologia. Anche DJI, noto produttore di droni presenta Tello, questa volta in edizione speciale dedicata ad Iron Man. Eccolo in foto, viene distribuito da Attiva.

Al di là delle nuove sembianze dedicate all’eroe Marvel, le caratteristiche tecniche del drone sono quelle che Ryze e DJI hanno presentato ormai mesi fa. Il drone ha una forma nte simile a Spark di DJI, ma con misure e dimensioni ancor più contenute.

Pesa, infatti, solo 80 grammi, con un corpo contenuto in 98 x 92,5 x 41 millimetri ed eliche da soli 3 pollici. Non manca, però, di una dotazione di servizio di prim’ordine: non avrà a bordo le tecnologie Marvel, ma ospita un telemetro, barometro, LED, vision system, Wi-Fi e altro ancora. Ha una distanza massima di volo di ben 100 metri, e può raggiungere una velocità massima di 28 chilometri orari, con un tempo di volo massimo di 13 minuti.

C’è di nuovo, in questa edizione dedicata agli eroi MArvel, la nuova app Tello Hero, ancor più immersiva e coinvolgente, che permette di esplorare il fantastico mondo degli Avengers. Il drone stesso, nell’estetica rossa, è ispirato all’armatura di Iron Man, ed è decorato con le stesse rifiniture e con motori ed eliche con dettagli in oro.

Grazie a Ryze Technology e al supporto delle tecnologie avanzate di DJI, il drone risulta sempre sicuro in volo, in qualsiasi ambiente e avventura: avvisi in caso di batteria scarica, atterraggio automatico e paraeliche lo rendono sicuro per l’ambiente e per le persone.

Qui le immagini del nuovo Tello scattate in occasione di Music Inside Rimini 2019.

Propone una dotazione multimediale che permette di scattare foto a 5MP e di registrare video in 720p, con possibilità di trasmissione tra telefono e drone.

Con l’applicazione e FRIDAY, l’assistente intelligente di Iron Man, è possibile intraprendere missioni ed esplorare tutte le possibilità di Tello, utilizzare gli 8D Flip, le funzionalità di lancio e avvio dalla mano e tutte le modalità creative.

Inoltre, anche questa edizione resta compatibilite con i programmi Educational e le applicazioni come Python e Scratch, così da espandere le possibilità d’uso e di apprendimento, anche per i più piccoli.

Tello Iron Man Edition è disponibile sia nei negozi APR che nei grandi retail con distribuzione Attiva.