Music Inside Rimini: ancora due giorni dedicati a musica professionale, sistemi integrati e broadcast

Tecnologia, innovazione, formazione e business sono le chiavi di volta per entrare in un evento che integra i vari comparti della filiera merceologica – b2b, b2expert e il pubblico.

Sono quattro le aree tematiche: Light Sound Visual, Sistemi Integrati, Live Broadcast Production, Music DJ production.

Il filo conduttore restano comunque gli spettacoli dal vivo nei grandi padiglioni e le sperimentazioni dirette di prodotto, vero valore aggiunto di MiR.

Macitynet ha curiosato ieri tra i padiglioni, alla scoperta delle tante novità di un settore in continuo fermento.

Qualche esempio? Canon partecipa a MiR con due grandi anteprime per il mercato nazionale: PHOTOBOOTH 180°, un sistema composto da 22 fotocamere che scattano simultaneamente e le singole immagini vengono montate in sequenza, dando vita ad un vero e proprio mini filmato. E poi VIDEO MAPPING, realizzato in collaborazione con The Fake Factory: un’innovativa soluzione per l’arredo digitale di locali, discoteche, ma anche centri benessere in cui si possono sfruttare i proiettori dell’azienda per creare ambienti virtuali in continua mutazione.

In mostra allo stand ADCOM tantissimi accessori per riprese broadcasting audio video tra con le novità Fuji e Rode.

Claypaky, marchio di riferimento a livello mondiale nel settore dei sistemi di illuminazione professionale, punta sulla MINI-B, il più piccolo modello a LED mai realizzato dall’azienda per il mercato professionale. Nonostante le sue dimensioni ridotte, incorpora la tecnologia più moderna e innovativa.

JVC Kenwood, in partnership con l’azienda turca EKIN, ha sviluppato un software con algoritmo di riconoscimento facciale ideato per gestire la sicurezza in locali affollati e durante grandi eventi. Ma non è tutto. Degno di nota il dispositivo POC, a marchio Kenwood, con una triplice natura di smartphone, radio e videocamera, per la realizzazione e trasmissione di riprese video in diretta.

E poi – prodotti sempre più richiesti – ecco i droni, come quelli di DJI, perfetti per riprese mozzafiato e per la mappatura di aree dedicate ad eventi e concerti. Sono anche in programma corsi e workshop per l’uso dei droni tenuti da Tommaso Codolo, uno dei maggiori esperti di videoproduzioni aeree e terrestri, pilota, istruttore e esaminatore ENAC (Ente nazionale per l’aviazione civile).

Allo stand Attiva anche le ultime novità Lacie e Wacom con dimostrazioni e test diretti dei prodotti.

Sony quest’anno ha deciso di essere presente anche sul Palco Rock 1, dove sarà possibile vedere all’opera e testare le soluzioni per la ripresa 4K HDR dal vivo, durante l’esibizione della band Pop Deluxe.

Panasonic Business presenta gli ultimi modelli sia per la sezione visual che broadcast, utilizzati anche in studi televisivi.

Videomobile realizza un allestimento accattivante con la parete trasparente, perfetta per arredare il retail, l’outdoor e l’urban design. Accurata anche la scelta delle immagini proiettate, con scene spettacolari del Burning Man, uno dei festival musicali più grandi al mondo, che si tiene ogni anno nel deserto del Nevada, chiaro riferimento alla club culture che si celebra in questi giorni al MiR.

RCF festeggia invece a MIR i 70 anni con le tecnologie audio che daranno voce e suono al nuovo grande tour italiano di Luciano Ligabue. E proprio a un concerto del ‘Liga’, quello al Campo Volo di Reggio Emilia del 2015, è appartenuto per alcuni anni il record di watt installate: ben 2 milioni!

Al padiglione C5, la parola d’ordine è “live”. I prodotti esposti, targati Yamaha, sono per la maggior parte per il mercato di eventi in diretta, come i concerti negli stadi, con un’audience che può superare anche le 40 mila persone.

Anche oggi e martedì in calendario numerosi eventi collaterali e appuntamenti con grandi professionisti di livello internazionale. Ecco gli orari degli ultimi due giorni: lunedì 6 maggio dalle 10:00 alle 18:30; martedì 7 maggio: dalle 10:00 alle 17:00.

Ed ecco alcuni degli appuntamenti di oggi.

LIGHTING DESIGNERS @ WORK, Mamo Pozzoli – ore 11: i segreti dei lighting designer più famosi…

AERIAL IMAGING WORKSHOP ore 12 – sala Tiglio 1: il corso sull’uso dei droni professionali per la gestione di eventi, manifestazioni, spettacoli e concerti

TALK: TENERA È LA NOTTE, La riviera e la vivace scena musicale legata al clubbing ore 12 Imprenditoria della notte, tra creatività e mercato, ore 14: incontri, a cura di DOC Servizi e promossi da SILB, dedicati al mondo della notte… >>leggi di più

SAFETY E SECURITY NEI GRANDI EVENTI, ore 14:30 | RCF Audio Academy: Un corso sulla pianificazione delle manifestazioni pubbliche, la gestione degli aspetti di qualità dell’evento e di pubblica sicurezza

INTEGRALIVE ore 10 – 17: un fitto calendario di appuntamenti dedicati ai professionisti dell’integrazione di sistemi.

Per informazioni su accesso e biglietti vi rimandiamo alla pagina dell’evento.