Android Q si ispira a macOS per la Modalità Scura

La Dark Mode è arrivata nei Mac con Mojave lo scorso autunno e da tempo è anticipato che è in arrivo anche su iPhone e iPad con iOS 13, ma sembra che anche il prossimo Android Q avrà la sua modalità scura.

Il passaggio a sfondi per la scrivania in colore nero o comunque più scuri, in abbinamento al cambio di colore anche per le finestre delle app e gli strumenti, è molto apprezzato da chi usa il computer dopo il tramonto, perché affatica meno gli occhi e aumenta anche la leggibilità dello schermo. Così dopo i computer sembra naturale estendere questa funzione agli smartphone.

Già in alcune beta precedenti di Android Q era stata intravvista la modalità scura ma non funzionava in automatico. In una beta più recente invece l’utente può scegliere di attivare il passaggio automatico.

Come avviene sui Mac con macOS Mojave, anche in Android Q per la modalità scura non è possibile stabilire l’ora esatta del passaggio: è il sistema che si regola in base agli orari locali di alba a tramonto.

Sempre in Android Q sembra che l’attivazione della modalità scura avverrà in automatico anche quando la carica della batteria è scarsa, come ulteriore sistema per prolungare il funzionamento del terminale. Da Androidpolice riportiamo la GIF animata che mostra il passaggio automatico dalla modalità scura a quella chiara.

Per quanto riguarda invece il mondo iPhone e iPad l’arrivo della modalità scura è atteso con il nuovo iOS 13, sistema operativo che sarà presentato durante la conferenza mondiale degli sviluppatori Apple WWDC 2019 a giugno.

iOS 13 poterà numerose altre novità tra cui sono anticipati il supporto per mouse e trackpad su iPad, miglioramenti nella gestione delle foto, miglioramenti CarPlay e molto altro ancora. Tutto quello che sappiamo su iOS 13 è riassunto in questo articolo.