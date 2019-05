Recensione Alfawise WS 960, il lavavetri automatico ed economico

Negli scorsi giorni abbiamo provato Alfawise WS 960, un lavavetri automatico che, grazie alla sua particolare forma, risulta davvero efficiente in quanto riesce a pulire perfino gli angoli più remoti. Grazie al sistema di sicurezza arresta la pulizia senza cadere anche in caso di interruzione di corrente, inoltre oltre alla modalità automatica può essere controllato manualmente attraverso il telecomando.

Com’è fatto

Il robot è composto da un unico pezzo di forma quadrata, con un’area centrale scoperta e sulla quale troviamo la griglia di aspirazione, utile per creare il sottovuoto tra robot e vetro mantenendolo così incollato alla superficie.

Il fondo è incorniciato da un panno che resta incollato al robot attraverso alcune porzioni di simil-velcro: in confezione ne troviamo due, potendo così sostituirli e lavarli senza interrompere la pulizia dei vetri.

I movimenti del lavavetri sono assicurati da due cingoli in gomma, anch’essi progettati per aumentare l’aderenza del robot alla superficie ed assicurare i giusti movimenti senza mai scivolare.

Come funziona

Per prima cosa si collega l’alimentatore alla presa elettrica (e al lavavetri), quindi si appoggia il robot al vetro o allo specchio da pulire e si accende contemporaneamente l’interruttore. Il motore comincerà ad aspirare creando il sottovuoto tra il lavavetri e la superficie nel giro di pochi secondi, sorreggendolo poi senza difficoltà.

A questo punto non resta che premere il tasto centrale del telecomando oppure il pulsante centrale visibile sul manico del lavavetri per avviare la pulizia automatica.

Come dicevamo, è anche possibile dirigerlo manualmente attraverso le frecce direzionali: al termine della pulizia è sufficiente premere il tasto sul lavavetri o quello centrale del telecomando, tenere fermo il robot con una mano e spegnere l’interruttore per arrestare l’aspirazione.

Precauzioni

Prima di avviare la pulizia è bene assicurarsi che il cavo di alimentazione sia sufficientemente lungo per permettere al lavavetri di raggiungere anche il punto più remoto della superficie da pulire (nel caso ce ne fosse bisogno è buona cosa accompagnare l’alimentatore ad una prolunga).

Nella confezione è inclusa anche la corda di sicurezza, utile nel caso in cui si dice di lasciare il robot incustodito durante la pulizia. Basta fissarla alla potente ventosa in dotazione, che si può bloccare saldamente a qualsiasi vetro o superficie liscia attraverso il suo robusto sistema di sottovuoto.

Il lavavetri è anche dotato di un sistema di sicurezza progettato per fermare il robot e diminuire la potenza di aspirazione quel tanto che basta per tenerlo incollato al vetro per ben 30 minuti in caso di interruzione elettrica: superato il tempo limite, senza una corda al seguito il robot cadrebbe rovinosamente a terra danneggiando se stesso e/o il pavimento.

Come va

Per una pulizia efficace è consigliabile accompagnare il panno ad un detergente dedicato, da spruzzare precedentemente sul vetro (e magari un po’ anche sul panno stesso). Come accennato questo lavavetri vince nella forma, particolarmente adatta a raggiungere anche gli angoli delle superfici da lavare.

Buona anche “l’intelligenza” del sistema di pulizia: il robot sale fino in cima, finché non incontra il bordo della finestra: a quel punto ruota e comincia a muoversi a zig-zag scendendo gradualmente verso il basso. Al termine del primo giro tornerà di nuovo verso l’alto, questa volta pulendo la superficie in aree più ridotte, come se dividesse il vetro in colonne, per una pulizia più profonda.

Conclusioni

Questo lavavetri è un buon alleato di chi ha bisogno di una grossa mano nelle pulizie di casa. Se i vetri da pulire sono in buone condizioni si riesce a lucidare un’intera finestra anche in un pochi minuti, sbrigando le pulizie dell’intera casa anche in poche ore (tutto ovviamente dipende dal numero di finestre da pulire): basterà spostarlo di volta in volta tra una finestra e l’altra al termine della discesa oppure lasciarlo lavorare per diversi minuti – anche assentandosi – nel caso sia necessaria una pulizia più profonda.

La presenza di un sistema di emergenza in caso di interruzione improvvisa dell’elettricità è l’ideale per evitare l’utilizzo della corda di sicurezza, che in alcuni ambienti può risultare impossibile da fissare. Tutto sommato fa il suo dovere e non ha bisogno di manutenzione, se non quella di lavare il panno al termine delle pulizie.

Prezzo al pubblico

Alfawise WS 960 è in vendita su GearBest per 173 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.