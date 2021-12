Baby Tesla è la prima bimba nata con pilota automatico

Una donna negli Stati Uniti ha partorito sul sedile anteriore della sua Tesla, proprio mentre il pilota automatico era inserito. La bimba, nata a settembre, viene ora definita il “primo Baby Tesla” al mondo. Yiran Sherry, 33 anni, residente a Filadelfia, era con suo marito Keating, 34 anni, e il figlio di tre anni Rafa in macchina quando è avvenuto il parto, secondo il quotidiano statunitense Philadelphia Inquirer.

La coppia e il figlio sono rimasti bloccati nel traffico quando le acque di Sherry si sono rotte. Con il traffico lento e le contrazioni crescenti, la coppia ha deciso che non potevano aspettare di raggiungere l’ospedale.

Keating Sherry ha, dunque, messo il veicolo in modalità pilota automatico dopo aver impostato il sistema di navigazione verso l’ospedale, che si trovava a 20 minuti dalla loro posizione attuale. Poi si è occupato di sua moglie.

Mi stava stringendo la mano al punto in cui pensavo che l’avrebbe frantumata. Stavo (dicendo) Yiran, OK, concentrati sul tuo respiro. Questo è stato un consiglio anche per me. Avevo l’adrenalina in circolo