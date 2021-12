Volkswagen migliora i comandi vocali di Golf e non solo

Volkswagen ottimizza l’infotainment della Golf: il nuovo software e il nuovo hardware che saranno introdotti presto nella produzione di serie, promettono di migliorare un’ampia gamma di funzioni, in particolare i comandi vocali.

A detta del produttore i comandi vocali ora rispondono fino a quattro volte più rapidamente, con prestazioni di livello superiore, tenendo conto delle segnalazioni dei degli utenti. Destinato a entrare nella produzione di serie nelle prossime settimane, questo aggiornamento è un passo avanti per l’infotainment della Golf. Gli utenti percepiranno immediatamente i benefici sin dall’avvio del sistema: il controllo vocale e la navigazione saranno disponibili molto più rapidamente di prima.

La funzione più avanzata è costituita dai comandi vocali: “Ciao Volkswagen” è la frase per avviare il cosiddetto Natural Voice Control. Questo sistema è anche in grado di comprendere frasi a formulazione libera della vita quotidiana come “Ho freddo” oppure “Dove posso trovare un ristorante giapponese?”.

Grazie ai microfoni digitali, inoltre, è anche in grado di riconoscere se a parlare sia il guidatore o il passeggero: così, per esempio, è in grado di regolare separatamente l’aria condizionata in base alla provenienza della richiesta. Il sistema è capace di porre domande e permette le interruzioni. I comandi vocali di Golf consentono di gestire l’intrattenimento, la navigazione, il telefono e il climatizzatore.

Il produttore riferisce di un livello di comprensione migliorato “in modo significativo”, riduecendo il numero di interfacce e rendendo più semplice in futuro l’integrazione di funzioni intelligenti online quali le previsioni del tempo. Le risposte ai comandi vocali arrivano da due fonti: il cloud e le informazioni disponibili offline nell’auto. Il funzionamento online migliora il riconoscimento e la qualità dei risultati, mentre quello offline è disponibile anche laddove non ci sia copertura telefonica, come per esempio nei parcheggi sotterranei.

Volkswagen afferma che ci vogliono meno di cinque decimi di secondo per processare una richiesta online sul server e la risposta arriva all’auto in meno di un secondo. In qualunque momento è possibile terminare la richiesta o il comando toccando il display, dove i menu rilevanti saranno già apparsi. Un’altra area in cui l’infotainment di bordo è migliorato è il touchscreen. Quando le dita dell’utente si avvicinano a pochi centimetri dallo schermo, i controlli intorno al pulsante del lampeggio di emergenza vengono bloccati.

Non appena le dita toccano lo schermo, il blocco si estende ai comandi per volume e temperatura. Ciò rende l’attivazione involontaria dei controlli al di sotto dello schermo pressoché impossibile. Il funzionamento dello schermo capacitivo rimane invariato: un tocco leggero è sufficiente per attivare l’opzione desiderata. Inoltre, il sensore di prossimità a infrarossi migliora il comando gestuale dalla distanza di alcuni centimetri. L’aggiornamento dell’infotainment della Golf è basato sulla piattaforma modulare MIB3, che ha ricevuto numerosi miglioramenti.

Sul fronte dell’hardware, la MIB3 ora dispone di un System on Chip (SoC) più potente. La sua CPU (Central Processing Unit) ha quattro core, oltre a GPU e processore di segnale digitale (DSP, Digital Signal Processor) per l’audio. Il nuovo chip offre circa il 25% in più di potenza di calcolo, mentre la GPU ha triplicato le prestazioni. Per l’utente, questo significa in essenza una risposta più rapida: per il tipico inserimento di una destinazione nel navigatore, la lista di risultati è disponibile in meno di cinque secondi, un tempo molto più breve di prima.

L’anno prossimo anche le vetture che sono già state consegnate si avvantaggeranno del nuovo software. Volkswagen ha fatto sapere che avvierà una campagna attiva e volontaria per informare i clienti della disponibilità di un aggiornamento software e del processo con cui eseguirlo.

