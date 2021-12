Retro Dither trasforma le immagini in stile MacPaint

Retro Dither è una applicazione Mac che permette di convertire qualsiasi foto in bianco e nero. Attenzione: non in scala di grigi (con sfumature reali) ma in bianco e nero, utilizzando solo e soltanto due colori (bianco e nero, monocromatico), alla stregua delle immagini che era possibile realizzare sui primi Mac con MacPaint e simili.

L’app mette a disposizione cinque diversi algoritmi di Dither (modalità di distribuzione dei campioni), minimizzando gli artefatti visivi attraverso un processo di diffusione dell’errore che dovrebbe permette di riprodurre immagini più simili all’originale, nonostante i limiti delle sole due tonalità disponibili.

Questi algoritmi sono stati creati a partire dagli anni ’70; ne esistono vari, ma il principio generale si basa sulla selezione di un colore “medio” e sull’assegnazione di colore ai pixel in base a quanto sono “distanti” dal pixel di riferimento. L’algoritmo principale usato da Retro Dither è quello inventato da Bill Atkinson, geniale creatore di MacPaint e altri software per Mac. Altri metodi che l’applicazione mette a disposizione sono: Floyd-Steinberg Dithering, Minimized Average Error Dithering, Sierra Dithering e il Threshold Dithering.

Retro Dither permette di esportare le immagini in formato MacPaint, JPEG, PNG, GIF ed è ovviamente possibile importare file in vari formati (JPEG, PNG, HEIF e altri ancora). L’anima retro di questo software trapela in ogni dettaglio. Basti pensare che le immagini esportate in formato MacPaint vengono salvate in file MacBinary, in questo modo risulta più facile trasferirle e aprirle su un computer Macintosh classico con schermo in bianco e nero.

Lo sviluppatore spiega che per farlo è sufficiente aprire le immagini MacPaint create con il software usando MacBinary oppure la storica utility Stuffit Expander. Non a caso Retro Dither viene anche proposto come la soluzione migliore per portare le foto attuali a colori in versione retro in bianco e nero su un Mac storico.

L’applicazione “pesa” 5,4MB, richiede macOS 10.13 o superiore ed è venduta 2,99 euro da questa pagina di Mac App Store.