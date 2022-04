Bang Bang Baby: la serie tv italiana arriva su Prime Video il 28 aprile

La serie tv italiana Bang Bang Baby è in arrivo su Prime Video: dal 28 aprile saranno disponibili i primi 5 episodi. Gli ultimi cinque rilasciati sulla piattaforma di tv in streaming di Amazon dal prossimo 19 maggio.

Bang Bang Baby è una serie tv crime e drammatica ambientata nel 1986, già presentata al Festival di Cannes per le serie tv in anteprima alcune settimane fa.

Alice è la protagonista: un’adolescente che vive in una città di provincia in Nord Italia. La sua vita di teenager cambia all’improvviso quando scopre che il padre che credeva morto in realtà è ancora vivo e non sarà mai più la stessa: sarà una vera e propria discesa agli inferi. Alice, per amore del padre, si tuffa nel mondo della malavita, facendosi sedurre dal fascino del crimine.

Nel cast, accanto alla protagonista Arianna Becheroni, ci sono Adriano Giannini, Antonio Gerardi, Dora Romano, Lucia Mascino e Giuseppe De Domenico.

Creata da Andrea Di Stefano, diretta da Michele Alhaique (ep. 1-2-3-4-7-8), Margherita Ferri (ep. 5-6), Giuseppe Bonito (ep. 9-10), con la supervisione artistica di Michele Alhaique, scritta da Andrea Di Stefano, Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni, Bang Bang Baby è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment e Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle.

Amazon Prime Video è il servizio di intrattenimento on demand di Amazon che offre agli utenti una raccolta di contenuti da guardare ovunque (tutto su Prime Video in questo articolo di Macitynet). Tutte le novità su Amazon Prime Video si possono seguire a partire da questo link.

Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di Macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.