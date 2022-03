Prime Video arriva al festival di Cannes per le serie tv con Bang Bang Baby

Prime Video arriva a Cannes: lo far con la serie tv Bang Bang Baby, che sarà presentata in anteprima mondiale al festival di Cannes dedicato alle serie tv, la più grande kermesse internazionale per la serialità.

La serie tv Bang Bang Baby arriverà su Prime Video il 28 aprile, con i primi cinque episodi, mentre gli ultimi episodi arriveranno il 19 maggio.

La trama

Milano, fine anni Ottanta. Alice è un’adolescente timida e insicura, ma diventa il membro più giovane di un’organizzazione criminale, non perdoldi, ambizione o desiderio di potere, ma per conquistare l’attenzione e l’amore di suo padre.

Il cast e la produzione

Nel cast, con Arianna Becheroni e Adriano Giannini, ci sono Antonio Gerardi, Dora Romano, Lucia Massino e Giuseppe De Domenico. Creata da Andrea Di Stefano, diretta da Michele Alhaique, Margherita Ferri, Giuseppe Bonito e scritta da Andrea Di Stefano, Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni, Bang Bang Baby è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment e Wildside, società del gruppo Fremantle.

Le novità di marzo per Prime Video

Star Trek: Picard, Upload, Lucy and Desi e Acque Profonde: sono alcuni dei titoli che arriveranno a marzo per tutti gli abbonati Prime Video. Gli utenti del servizio di tv in streaming di Amazon potranno vedere in esclusiva tantissimi contenuti nuovi: serie, show originali e film che renderanno ancora più interessante il catalogo di Amazon Prime Video. E che sono solo un piccolo assaggio delle tante novità dell’anno per gli abbonati Prime Video. Tra queste, alcune sono state al centro degli annunci che Amazon ha fatto negli ultimi giorni: il Signore degli anelli: Gli anelli del potere, di cui è stato svelato il primo trailer, Terminal List (in arrivo a luglio la serie con Chris Pratt), The Marvelous Mrs Maisel (rinnovata per la quinta e ultima stagione).