Da Xiaomi la spazzola elettrica pulisci tutto a 38 euro

Le pulizie domestiche possono essere un vero incubo, soprattutto quando si ha a che fare con sporco incrostato, come ad esempio nelle docce o ai fornelli. Da Xiaomi arriva la soluzione al problema, con una spazzola elettrica che rimuove qualsiasi macchia. Attualmente in offerta a circa 38 euro si acquista direttamente a questo indirizzo.

Anzitutto, è bene precisare che, nonostante si tratti di un prodotto della catena ecologica di Xiaomi, il marchio della nota casa cinese non è impresso nella periferica. Ad ogni modo, si tratta di un articolo di cui il colosso in qualche modo assicura la qualità.

La spazzola elettrica sarà una vera e propria manna dal cielo per le pulizie domestiche, soprattutto per rimuovere lo sporco incrostato che, ad esempio, si forma spesso e volentieri ai fornell. Ancora, lo stesso può dirsi per il calcare che si forma nella doccia o sui lavandini.

La spazzola elettrica propone tre diverse testine, con tre diverse dimensioni per una pulizia profonda in qualsiasi angolo della casa. Basta la pressione di un tasto per far girare velocemente le spazzole e rimuovere lo sporco incrostato. Si tratta di una periferica a batteria, che grazie alla capacità nominale di 2500 mAh assicura almeno 60 minuti di pulizia completa, prima di dover affrontare una nuova ricarica.

E’ fatta in ABS, dunque, resistente ma leggere da tenere in mano, così da non stancare l’utente durante la pulizia. Il motore interno è in grado di eseguire dai 400 ai 450 giri al minuto, dunque imprimere una grossa forza pulente. Inoltre, il design impermeabile fa sì che la spazzola possa essere utilizzata in qualsiasi ambiente, anche in quelli umidi e bagnati.

Grazie alla presenza di un piccolo panno, che in alcuni casi sostituisce le spazzole, è possibile anche pulire e lucidare la carrozzeria di una vettura. Si tratta, peraltro, di uno strumento di piccole dimensioni, alto appena 32 cm e, dunque, facilmente trasportabile anche nel bagagliaio dell’auto.

Solitamente ha un costo di 77 euro, ma al momento si acquista a 38,66 euro direttamente a questo indirizzo, con consegna gratuita.