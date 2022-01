Beats Fit Pro arrivano in Italia il 24 gennaio

I nuovi auricolari Fit Pro targati Beats (Apple) saranno lanciati in tutto il mondo entro la fine del mese e nella maggior parte dei casi la disponibilità nei negozi partirà il 24 gennaio, Italia inclusa.

Quelli in questione sono i Beats Fit Pro, dotati di alette flessibili per migliorarne la stabilità nelle orecchie, una custodia per la ricarica, gommini in silicone, cancellazione attiva del rumore, audio spaziale con rilevamento dinamico della testa, chip Apple H1 per il supporto di “Hey Siri” e tutte le altre novità di cui abbiamo già parlato in questo articolo.

Gli Stati Uniti è stato il primo paese a metterli in vendita nel novembre scorso, mentre a dicembre sono arrivati in Cina. In quei giorni Apple aveva già spiegato che il rilascio internazionale era fissato per l’inizio del 2022 e adesso c’è la quasi-conferma da Beats, che tramite gli account di Twitter tedesco e inglese ha fatto sapere che «qualcosa di nuovo sta arrivando».

Per le ragioni poc’anzi riportate è infatti molto probabile che si riferisca proprio al lancio di questi auricolari, che per il momento sono ancora elencati come “attualmente non disponibili” per l’ordine nei vari negozi al di fuori degli Stati Uniti, Italia compresa. Inizio commercializzazione e data per l’Italia sono confermati da un comunicato del costruttore rilasciato poco fa.

Come dicevamo anche il lancio in Italia sembra fissato per il 24 gennaio insieme alla maggior parte degli altri paesi, Germania e Regno Unito compresi, per i quali è stato fissato il lancio internazionale. Per il momento l’unica eccezione sembra essere quella del Giappone che, come confermato dallo stesso account Twitter locale di Beats, è fissato per il 28 gennaio. Gli auricolari Beats Fit Pro sono disponibili in quattro colori: bianco, nero, viola pietra e e grigio salvia e come confermato dalla scheda tecnica sul sito di Apple costeranno 229,95 euro.

Sono dotati di alette «testate da atleti delle più svariate discipline» proprio per garantire un’elevata stabilità, «morbidi copriauricolari in silicone» in tre misure, abbinamento rapido coi dispositivi Apple e una batteria che promette fino a 6 ore di ascolto con una sola carica e 18 ore aggiuntive con la ricarica tramite custodia, autonomia questa che chiaramente varia in base all’attivazione o meno della tecnologia di cancellazione del rumore e della modalità Trasparenza.

Sono certificati IPX4, pesano 5,6 grammi ciascuno e vengono venduti all’interno di un imballaggio il cui materiale, per l’89%, è di origine vegetale, oltre a provenire da fibre riciclate e/o foreste sostenibili.

