tado° compra aWATTar per le offerte di energia a fascia oraria

tado° annuncia l’acquisizione di aWATTar GmbH, azienda tecnologica che fornisce energia load shifting attraverso tariffe energetiche per fascia oraria. La combinazione delle tecnologie di tado° e aWATTar favorisce la crescita delle rinnovabili nel mercato energetico europeo, per un futuro più sostenibile.

Il 79% dei consumi energetici domestici proviene dal riscaldamento e dall’acqua calda. tado° prevede di promuovere la transizione energetica grazie all’elettrificazione del riscaldamento. Poiché le fonti energetiche rinnovabili intermittenti (solare fotovoltaico ed eolico) sono fondamentali per la transizione energetica, i prezzi dell’elettricità stanno diventando sempre più volatili.

La tecnologia di tado° è in grado di selezionare in modo intelligente gli orari più economici per il riscaldamento delle case in un mercato energetico volatile. Questo, insieme alle tariffe energetiche per fascia oraria di aWATTar fornirà ai clienti una opportunità di risparmio sulla spesa energetica, garantendo lo stesso livello di comfort a cui sono abituati.

La piattaforma di riscaldamento e raffreddamento di tado° è compatibile con 18.000 sistemi di riscaldamento di oltre 900 produttori. Questo è possibile grazie a 10 anni di esperienza con gli utenti e di sviluppo di algoritmi, cuore di questa tecnologia.

aWATTar ha già sviluppato diverse integrazioni con società del settore della ricarica dei veicoli elettrici e del fotovoltaico. L’acquisizione rende tado° una piattaforma tecnologica che permette agli utenti di selezionare automaticamente verso la fascia oraria più economica il proprio consumo energetico attraverso una gamma di applicazioni gestite in modo intelligente.

L’attuale sistema energetico può avvalersi solo di una quantità limitata di energie rinnovabili per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento. La combinazione delle tecnologie tado° e aWATTar consentirà ai clienti di diventare parte attiva di un sistema energetico più flessibile, favorendo l’aumento dell’utilizzo di energia rinnovabile in tutta Europa.

«Il team di aWATTar ha costruito una solida struttura tecnologica per consentire l’utilizzo di fasce orarie per l’energia attraverso il trading algoritmico e l’automatizzazione della fatturazione non solo per il riscaldamento, ma anche per la ricarica di veicoli elettrici e le applicazioni fotovoltaiche» dichiara Christian Deilmann, co-fondatore e CPO di tado°. «Le loro tecnologie offrono un grande valore ai clienti e siamo lieti di collaborare con loro per offrire un futuro migliore dell’energia in Europa: un utilizzo completamente in sincronia con la natura, quando soffia il vento o splende il sole».

«Siamo grandi fan di tado° da molto tempo. Entrambe le aziende condividono la forte visione di un mondo energetico intelligente e decentralizzato» commenta Simon Schmitz, Ceo di aWATTar. «Siamo molto lieti di poter portare aWATTar al livello successivo insieme a tado°. È stato incredibile vedere come i termostati intelligenti di tado° possono spostare la domanda di energia attraverso le nostre tariffe a fascia oraria. Non vediamo l’ora di collaborare insieme a queste tecnologie per i nostri clienti».

tado° sta già collaborando con diverse OEM e 12 delle prime 20 società di utility in Europa, come E.ON, Engie, Octopus, Ovo, Total, Shell, Naturgy, Vattenfall, EDF, Iberdrola, SSE ed Eni. La nuova offerta sarà disponibile anche per tutte le collaborazioni di tado° esistenti e le nuove che seguiranno.

Nell’ambito della transizione di tado° per diventare la piattaforma di gestione e efficienza energetica più efficace, l’azienda prevede di acquisire altre aziende del settore energetico che possano favorire il consolidamento in questo mercato in rapida crescita. I co-fondatori di aWATTar Simon Schmitz (CEO) e Peter Netbal (CTO) continueranno a guidare la strategia aWATTar come amministratori delegati di aWATTar GmbH e come nuovi azionisti di tado° GmbH.

Per una guida alla domotica tutta in chiave Apple, iPhone, iPad, Mac, HomePod, Apple TV e Apple Watch è possibile consultare questa guida dedicata del nostro sito. Per tutte le notizie e gli articoli dedicati alla domotica, alla sicurezza, al risparmio energetico, green economy e abitare sostenibile è possibile consultare la sezione dedicata CasaVerdeSmart di macitynet.