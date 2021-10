Beats Fit Pro avvistati nelle orecchie di Kim Kardashian

Come già successo per innumerevoli prodotti Beats l’ultima novità ancora da annunciare viene avvistata nelle orecchie di campioni dello sport e personaggi pubblici: questa è la volta di Beats Fit Pro in bella mostra indossati da Kim Kardashian.

Anche per chi non ama particolarmente l’avvistamento di star e gadget inediti, occorre rilevare che si tratta della prima immagine dal vivo dei nuovi auricolari di fascia alta, con cancellazione del rumore previsti in arrivo nella settimana del primo novembre. Ricordiamo infatti che negli scorsi giorni rendering e dettagli di Beats Fit Pro sono stati individuati all’interno di iOS 15.1 beta.

In sostanza anche per questi auricolari si ripete la tabella di marcia ormai tradizionale per le novità Beats: prima l’avvistamento nel codice, poi le apparizioni nelle orecchie delle star e a distanza di pochi giorni l’annuncio ufficiale, per finire con la commercializzazione. La strategia di Beats ha contribuito in modo sostanziale al successo del marchio fin dalle primissime fasi, anni prima dell’acquisizione da parte di Apple avvenuta nel 2014.

L’estetica di Beats Fit Pro riprende molto da vicino quella di Beats Studio Buds che macitynet ha recensito qui, con l’aggiunta di una aletta per migliorare la stabilità all’interno del padiglione auricolare: ll modello indossato da Kim Kardashian è in colore viola: arriveranno anche nero, grigio e bianco. Per ulteriori dettagli e specifiche tecniche sul nuovo modello in arrivo rimandiamo i lettori a questo articolo.

È praticamente certo che nei prossimi giorni aumenteranno gli avvistamenti sui social di Beats Fit Pro indossati da star, una maratona di marketing che dovrebbe concludersi con il lancio atteso nella prima settimana di novembre.

Sempre rimanendo tra le novità e accessori audio nell’universo Apple, ricordiamo che la multinazionale di Cupertino ha presentato i nuovi AirPods di terza generazione in arrivo a breve. Sulla pagine di macitynet trovate il confronto tra AirPods 3 e AirPods Pro per aiutare a scegliere quale conviene acquistare.