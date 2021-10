Windows 11 beta attiva il test delle app Android

Come annunciato fin da giugno, Microsoft permette ora agli utenti di Windows 11 beta di iniziare a usare e sperimentare alcune app Android su PC Windows. Così come gli utenti Apple con Mac dotati di processori Apple Silicon serie M possono scaricare, installare e usare le applicazioni create per iPhone e iPad anche su Mac, ora gli utenti che hanno un PC con Windows 11 possono fare la medesima cosa con le applicazioni Android.

Nell’ultma beta di Insider Preview, appena rilasciata da Microsoft, è infatti presente Amazon Appstore che supporta l’esecuzione delle applicazioni Android all’interno di Windows. Per ora sono disponibili soltanto 50 applicazioni – tra cui Kindle, Lords Mobile, Apple Music, Signal e LEGO Duplo World – per cui sono già stati condotti i test necessari a garantirne il funzionamento, ma nei prossimi mesi la multinazionale di Redmond ha promesso di aggiungerne di nuove.

L’obiettivo, come accade nell’ecosistema Apple, è quello di far sembrare che le app Android siano state sviluppate per Windows, offrendo quindi una esperienza di utilizzo fluida e quanto più possibile integrata. Tutto insomma funziona come su smartphone e tablet, con il vantaggio di poter controllare l’interfaccia anche tramite il mouse e la tastiera del computer e non solo attraverso il touchscreen (per i computer Windows che ne usano uno). In questo articolo riportiamo una schermata dell’app Apple Music di Apple per Android in esecuzione su un PC con Windows 11 beta pubblicata da Tom Warren su Twitter.

Questa beta è al momento disponibile soltanto negli Stati Uniti e può essere installata sui dispositivi compatibili che utilizzano processori AMD, Intel e Qualcomm. Data la ridotta disponibilità di applicazioni accessibili in questa fase è chiaro che questa beta non eliminerà il disagio sollevato da tutti quegli utenti frustrati dal fatto che le app Android non sono disponibili al momento del lancio del sistema operativo.

E’ probabile che prima di ciò bisognerà aspettare ancora un po’, specialmente a fronte del fatto che il catalogo di app Amazon non è lontanamente vasto quanto quello di Google Play Store: tuttavia è un primo passo verso una direzione che punta a pareggiare i conti con la concorrenza.

La possibilità di scaricare, installare e avviare applicazioni Android su Windows era stata annunciata a giugno: trovate maggiori dettagli in questo articolo.