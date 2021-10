Beats Fit Pro wireless arrivano all’inizio di novembre

Nella presentazione Unleashed di lunedì 18 ottobre Apple ha introdotto i nuovi AirPods di terza generazione, ma la multinazionale ha già in programma a breve il lancio dei nuovi auricolari Beats Fit Pro wireless con caratteristiche interessanti.

Le prime immagini apparse in rete mostrano una notevole somiglianza con Beats Studio Buds (qui la recensione di macitynet), soprattutto per forma e design, a cui si aggiunge però una aletta per fissarli meglio all’interno del padiglione delle orecchie. Come anticipa 9to5Mac, a differenza di AirPods di terza generazione, Beats Fit Pro saranno dotati di tecnologia di cancellazione attiva del rumore, utilizzabile anche in modalità Trasparenza per poter ascoltare parlato e rumori esterni.

Grazie alla presenza del chip Apple H1 assicureranno l’appaiamento veloce con tutti i computer e dispositivi Apple, il tutto contenendo i consumi di energia e quindi ottimizzando l’autonomia. Si tratta di un dispositivo Bluetooth Classe 1 dotato di accelerometro, in questo modo saranno in grado di identificare e ridurre i rumori esterni in abbinamento ai microfoni a bordo.

Anche se i primi dettagli emersi non lo indicano, la presenza dell’accelerometro dovrebbe permettere ad Apple e Beats di riprodurre audio spaziale anche con questi nuovi auricolari in arrivo, una funzione che la società sembra intenzionata a portare nelle orecchie del maggior numero possibile di utenti, vista l’implementazione in AirPods di terza generazione.

Beats Fit Pro offriranno fino a 6 ore di autonomia con cancellazione del rumore attivata oppure in modalità trasparenza, invece l’autonomia raggiunge 7 ore con equalizzazione Adaptive EQ, sempre in base ai dettagli anticipati da 9to5Mac. Tramite la ricarica fornita dalla custodia di trasporto l’autonomia complessiva arriva fino a 27-30 ore.

Infine, proprio come fatto la prima volta con Beats Studio Buds, anche i prossimi Beats Fit Pro saranno più amichevoli e integrati anche con i dispositivi Android. In questo modo gli utenti avranno a disposizione appaiamento veloce, indicatori del livello della batteria e anche controlli dedicati tramite l’app Beats per Android.

Beats Fit Pro saranno disponibili in quattro colori, nero, grigio, viola e bianco: al momento la presentazione è programmata per la settimana del primo novembre con inizio disponibilità pochi giorni dopo.

Tutto quello che c’è da sapere su AirPods di terza generazione è in questo articolo.