Beats porta funzioni Android e più colori di Studio Buds

Nei primi giorni di aprile è emersa l’anticipazione sui lavori in corso in Apple per introdurre tre nuove colorazioni per Beats Studio Buds (qui la nostra recensione), i primi auricolari del marchio di proprietà Apple pensati sia per gli utenti Apple che per quelli dell’universo Android: ora l’anticipazione risulta confermata con l’introduzione ufficiale di tre nuovi colori.

Si tratta di Blu oceano, Rosa tramonto e Grigio lunare, tutti già disponibili per l’acquisto anche da questa pagina di Amazon allo stesso prezzo di listino di 149,95 euro, identico a quello di introduzione delle prime tre colorazioni. Interessante però rilevare che da questa pagina di Amazon i modelli precedenti in bianco, nero e rosso sono proposti al prezzo scontato di 119 euro, mentre i nuovi colori Di Beats Studio Buds mantengono il prezzo originale di lancio.

Oltre ai nuovi colori Beats introduce nuove utili funzioni nell’app Beats per gli utenti Android di cuffie e auricolari del marchio. Ora anche gli utenti dei dispositivi del robottino verde possono usare la funzione che localizza gli auricolari smarriti o rubati e il widget di controllo. Come gli utenti Apple e iOS possono già fare da tempo, ora anche gli utenti Android possono visualizzare il livello di carica della batteria e gestire le modalità di ascolto dei dispositivi Beats.

Beats dichiara che Beats Studio Buds sono il dispositivo più venduto del marchio a livello globale fino a oggi, record reso possibile dal supporto per entrambe le piattaforme Apple e Android. Invece di usare i chip wireless proprietari Apple H1 e W1, funzionano con un chip proprietario Beats che assicura la compatibilità con i due mondi, anche a costo di rinunciare ad alcune funzioni tipiche dell’universo Apple presenti in AirPods e anche in Powerbeats Pro.

Offrono cancellazione del rumore, modalità trasparenza, supportano Audio Spaziale base con Dolby Atmos ma non con tracciamento della testa, cinque microfoni per chiamate in alta qualità. La recensione di macitynet è disponibile da questa pagina.

