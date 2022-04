Apple lavora a tre nuovi colori per Beats Studio Buds

Sulle pagine di macitynet abbiamo recensito gli auricolari Beats Studio Buds in questo articolo: fin dal lancio sono disponibili in rosso, bianco e nero ma secondo un leaker Apple starebbe lavorando su tre nuovi colori che dovrebbero essere introdotti a breve.

Se si esclude l’edizione limitata Union, disponibile solo in un numero limitato di negozi Union di Los Angeles e Tokyo, si tratta del primo aggiornamento atteso di questo prodotto. Secondo il non sempre affidabile Jon Prosser Apple introdurrà anche i colori grigio Moon Gray, Ocean Blue e rosa Sunset Pink.

Il leaker non offre ulteriori indicazioni, ma dichiara che l’introduzione di Beats Studio Buds nei nuovi colori da parte di Apple potrebbe avvenire presto. Ricordiamo che Beats Studio Buds offrono audio e funzioni paragonabili ad AirPods Pro, inclusa la cancellazione attiva del rumore, modalità trasparenza, comandi Hey Siri, e abbinamento rapido, sia con i dispositivi Apple ma anche per la prima volta in un prodotto Beats anche con dispositivi Android.

Per contenere il prezzo questi auricolari non dispongono della ricarica wireless e nemmeno del chip wireless Apple H1 o W1, quindi non offrono la funzione di tracciamento dinamico della testa dell’utente per Audio Spaziale. Gli auricolari Beats Studio Buds sono disponibili nel negozio ufficiale Beats da questa pagina di Amazon, attualmente al prezzo scontato di 119 euro invece del prezzo di listino di 149,95 euro.

Tra le ultime novità Beats ricordiamo gli auricolari Beats Fit Pro, un altro modello più in linea con AirPods Pro ma pensati per gli utenti che desiderano usarli anche per lo sport, anche questi compatibili sia con iPhone che con l’universo Android. Trovate la recensione di macitynet in questa pagina.

Anche questo modello è in sconto da questa pagina di amazon al prezzo di 203,99 euro invece del prezzo di listino di 229,95 euro.