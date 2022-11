Beats Powerbeats Pro, nuova edizione limitata firmata Melody Ehsani

Gli apprezzati auricolari Powerbeats Pro (qui la recensione), prodotti da Apple con il marchio di proprietà Beats by Dre, stanno per arrivare in una nuova edizione limitata creata in collaborazione con la stilista e designer Melody Ehsani.

Puntualmente Apple rinfresca il catalogo Beats con edizioni speciali e limitate dei modelli di punta. L’annuncio dell’arrivo è anticipato con un post ufficiale di Beats by Dre su Twitter in cui è visibile la prima immagine degli auricolari che riportiamo in questo articolo.

I nuovi modelli di Powerbeats Pro firmati Melody Ehsani sono caratterizzati da un design in doppia tinta: uno in colorazione rosso – arancione mentre la parte più vicina al pulsante con il logo B di Beats è in colore rosa. Nel secondo modello invece gran parte dello chassis è di colore blu, mentre la parte intorno al pulsante è in giallo. Entrambi i modelli mostrati nell’immagine sono dotati di inserti in colore bianco.

Impossibile non notare il disegno stilizzato di un occhio, accompagnato dalla scritta If you can read this you’re too close lettaralmente se riesci a leggere questo sei troppo vicino. Sempre nel post Beats – Apple informa che saranno disponibili per l’acquisto a partire dall’11 novembre, ma nel momento in cui scriviamo non è dato sapere se questa data vale solo per gli USA o anche altre nazioni.

In USA il prezzo dei modelli standard è di 249,95 dollari, invece in Italia il prezzo di listino è di 299,99 euro, ma spesso sono proposti a prezzo scontato nel negozio ufficiale Beats da questa pagina di Amazon.

Oltre ai colori estivi del 2020, negli anni Apple – Beats ha introdotto altre edizioni speciali di Powerbeats Pro, inclusi quelle per i 75 anni del basket NBA e a maggio di quest’anno in collaborazione con Paria Farzaneh, una designer di Londra.

Macitynet apprezza Powerbeats Pro per l’elevata qualità audio offerta, ergonomia e stabilità nell’orecchio anche durante le attività sportive e la lunghissima autonomia: trovate tutti i Pro e Contro nella recensione.