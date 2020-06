Powerbeats Pro in nuovi colori si ordinano su Apple Store online

L’ultima versione degli auricolari Powerbeats Pro è disponibile dallo scorso anno, inizialmente solo in nero, poi anche in blu, avorio e verde: ora, dopo diverse anticipazioni, i Powerbeats Pro nei quattro nuovi colori sono ordinabili su Apple Store online: si parte da questa pagina.

Anche se in precedenza erano attese tinte accese e vivaci, in realtà si tratta di colori tenui, ma non per questo meno ricercati e intriganti, anzi. In realtà anche le tinte esatte, nomi inclusi, sono stati anticipati correttamente : in inglese si tratta di cloud pink, giacer blue, spring yellow e lava red. Nelle corrispettive versioni per l’Italia i nomi ufficiali diventano: Giallo primavera, Blu ghiaccio, Rosa nuvola e Rosso magma.

Ricordiamo che Powerbeats Pro sono auricolari simili ad AirPods Pro, gli auricolari wireless di Apple più famosi, ma ottimizzate per l’uso sportivo. Sono dotati, infatti, di un gancio per avvolgere gli auricolari sopra l’orecchio dell’utente per tenerli in posizione durante l’esercizio.

I nuovi auricolari Powerbeats Pro ora ordinabili su Apple Store online complessivamente in otto colori diversi sono proposti al prezzo di 249,95 euro da questa pagina di Apple Store online. Tutte e quattro le nuove colorazioni sono al momento indicate con consegna tra l’11 e il 22 giugno, a seconda del tipo di spedizione scelto tra espressa e gratuita.

Tutti gli accessori audio, cuffie, speaker e auricolari Beats di Apple sono disponibili da questa pagina di Amazon, spesso proposti in sconto rispetto al prezzo ufficiale di listino.

A questo indirizzo abbiamo realizzato uno speciale per aiutarvi a scegliere tra Powerbeats Pro e AirPods Pro. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di AirPods sono disponibili da questa pagina. Invece per tutti gli articoli che parlano di periferiche, accessori e in generale sull’audio digitale si parte da questa pagina.