Powerbeats Pro edizione speciale con una designer di Londra

A differenza dei prodotti AirPods rigorosamente con design e colorazioni di Apple, la multinazionale di Cupertino risulta molto più disponibile e aperta alle collaborazioni per cuffie e auricolari Beats spesso proposti in edizioni speciali e limitate realizzate con design e colorazioni originali, creati con designer e marchi di moda, come è il caso per le ultime Powerbeats Pro firmate da Paria Farzaneh, una designer di Londra.

Sia la custodia di trasporto e ricarica che gli auricolari stessi sono caratterizzati da una grafica con motivi astratti in cui dominano i colori del viola scuro e del giallo. Lo stile funky scelto dalla designer risulta immediatamente visibile e riconoscibile anche a distanza nella custodia in tinta viola scuro con decorazioni in giallo. Al contrario negli auricolari la tinta dominante è il giallo, mentre motivi e grafica riprendono lo stresso colore viola scuro dell’esterno della custodia.

Che si tratta di Powerbeats Pro in edizione speciale e limitata risulta però evidente anche dalla confezione di vendita, anche questa molto diversa da quella degli auricolari originali: all’interno sono inclusi anche alcuni adesivi speciali.

Come accade quasi sempre per le edizioni speciali di prodotti Beats, anche questi Powerbeats Pro realizzati da Apple – Beats in collaborazione con la designer di Londra sono proposti solo qui allo stesso prezzo del modello standard di 249,95 €. Le altre colorazioni (bianco avorio, blu Navy, nero, muschio e rosa nuvola) sono disponibili nel negozio Beats ufficiale da questa pagina di Amazon.

Macitynet apprezza Powerbeats Pro per l’elevata qualità audio offerta, ergonomia e stabilità nell’orecchio anche durante le attività sportive e la lunghissima autonomia: trovate tutti i Pro e Contro nella recensione.

Our collaboration with @pariafarzaneh is available now. Shop the special-edition Powerbeats Pro. https://t.co/MAJfmFUlML pic.twitter.com/y5mWyDLRPu — Beats by Dre (@beatsbydre) May 6, 2022

Tra gli ultimi prodotti lanciati da Beats di Apple ricordiamo gli auricolari Beats Fit Pro dotati di cancellazione attiva del rumore e indicati per gli sportivi, qui la recensione di Macitynet. Lo scorso anno invece sono arrivati i versatili Beats Studio Buds auricolari con ANC e audio spaziale Dolby Atmos, i primi che rinunciano a qualche funzione integrata con iPhone per offrire compatibilità anche con l’universo Android: qui la recensione di macitynet.