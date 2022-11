Apple sospende un fornitore di AirPods Pro 2

Il fornitore Apple Goertek ha ufficialmente annunciato di aver ricevuto ordine di sospendere l’assemblaggio di un prodotto audio smart da parte di un importante cliente d’Oltreoceano: la comunicazione aziendale evita accuratamente di fare nomi, ma secondo Ming Chi Kuo Apple ha sospeso la produzione di AirPods Pro 2 (qui la nostra recensione) presso Goertek a causa di non meglio precisati problemi di produzione.

Sempre secondo l’analista è molto più probabile che la sospensione sia stata decisa per un problema di produzione, non invece per un calo delle vendite o una flessione della domanda di utenti e mercato. Per colmare lo stop delle forniture di AirPods Pro 2 di Goertek, Apple ha incrementato gli ordinativi di produzione presso Luxshare, partner storico del colosso di Cupertino e da anni assemblatore principale di AirPods. Così ora Luxshare diventa assemblatore esclusivo di AirPods Pro 2.

Al momento non è dato sapere se e quando Apple ordinerà a Goertek di riprendere la produzione di AirPods Pro 2. Kuo lascia ipotizzare che questo ordine di sospensione potrebbe avere ulteriori ripercussioni sugli ordinativi Apple per Goertek nel corso del 2023, oppure coinvolgere altri prodotti di Cupertino.

In ogni caso l’analista per il momento non sembra prevedere ripercussioni sulla disponibilità e le tempistiche di attesa degli auricolari di ultima generazione di Apple, tanto che continua a prevedere spedizioni complessive di circa 20 milioni di unità di AirPods Pro 2 per l’ultimo trimestre di quest’anno. Attualmente sono subito disponibili e in pronta consegna: si possono acquistare da Apple Store, nei negozi autorizzati Apple e anche su Amazon.

