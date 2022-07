Beko presenta i condizionatori 2022 smart e connessi

Beko presenta i nuovi modelli di condizionatori 2022 a parete, sia mono che multisplit, appartenenti alla gamma Evolution Pro. Ci troviamo nei mesi più caldi dell’anno e i condizionatori sono il miglior modo per rinfrescarsi a casa: Beko introduce i suoi nuovi condizionatori con l’idea di offrire comfort senza dimenticare il risparmio energetico.

La gamma 2022 si caratterizza per una nuova estetica, con un pannello frontale bianco, dimensioni compatte e linee minimali. L’idea dietro questa nuova estetica è quella di consentire ai condizionatori di armonizzarsi con gli ambienti domestici, così da non risultare troppo invasivi. Questo grazie al fatto che il pannello di controllo, quando il climatizzatore è spento, diventa pressocché invisibile, riducendo l’impatto visivo dello split.

Al di là dell’estetica, però, i condizionatori Beko di ultima generazione sono caratterizzati anche da una nuova funzionalità: si tratta di condizionatori connessi. Questo vuol dire che l’utente potrà accenderei e spegnerli anche da remoto in base alle singole necessità, controllarne la temperatura da smartphone, così come la velocità della ventola e anche l’oscillazione. Il tutto scaricando l’app HomeWhiz di Beko.

Ma non solo: grazie ai controlli vocali si potrà trovare la casa fresca al ritorno dopo una lunga giornata sotto il sole semplicemente chiedendo a Google di accendere o spegnere il condizionatore.

Beko, per fare chiarezza all’interno dei numerosi incentivi a cui possono accedere i condizionatori a parete, ha anche creato una pagina dedicata dove è possibile capire nel dettaglio le differenze, i requisiti delle diverse agevolazioni e controllare in dettaglio i singoli codici prodotto Beko che rientrano nelle agevolazioni.

