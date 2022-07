Galaxy S23 forse non userà chip Samsung Exynos

Il prossimo smartphone della serie Galaxy S di Samsung potrebbe segnare la fine di un’era: secondo l’analista Ming-Chi Kuo, è probabile che la multinazionale sudcoreana abbandoni il suo chip Exynos per il suo prossimo modello top della serie S, presumibilmente GAlaxy S23, in favore del processore Qualcomm.

Se così fosse, si tratterebbe di una scelta particolarmente significativa per la società, che nel corso degli anni ha utilizzato sia i SoC Snapdragon, che quelli proprietari Exynos nei suoi telefoni di punta.

Avere l’uno, o l’altro chip, dipendeva semplicemente dalla regione geografica di appartenenza. Negli Stati Uniti, i telefoni della serie Galaxy S e Note sono dotati esclusivamente di chip Qualcomm, con grande invidia dei clienti Samsung in Europa e Asia.

In passato, in quasi tutte le situazioni in cui Samsung ha offerto varianti Snapdragon ed Exynos dei suoi telefoni, i primi hanno superato in prestazioni i chip interni dell’azienda o fornito una migliore durata della batteria. I processori Qualcomm, inoltre, hanno sempre dimostrato di essere preferibili agli Exynos nell’utilizzo di app e giochi. Kuo suggerisce che la realtà è diventata troppo difficile da ignorare per Samsung:

S23 potrebbe non adottare Exynos 2300 realizzato da Samsung a 4nm perché non può competere con SM8550 in tutti gli aspetti

Cosa potrebbe significare tutto questo per il futuro del marchio Exynos di Samsung è difficile da dire. L’azienda ha trascorso anni a lavorare con AMD per progettare e creare Exynos 2200 del Galaxy S22, per imbattersi in molti degli stessi problemi che hanno colpito i suoi predecessori.

Ad aprile, il presidente di Samsung Mobile avrebbe riferito ai dipendenti che la società stava lavorando su un chipset che sarebbe stato “unico” per gli smartphone Samsung, ma non ha specificato come quel componente sarebbe stato diverso dai progetti Exynos esistenti.

Sempre secondo Ming-Chi Kuo anche Apple cambierà strategia per i processori con gli iPhone 13 in arrivo a settembre: da questa serie in poi infatti il processore più nuovo e potente (per iPhone 14 Pro Apple A16 Bionic) sarà riservato esclusivamente ai modelli Pro, mentre gli iPhone standard continueranno a usare il processore della generazione precedente (per iPhone 14 e Max Apple A15 Bionic degli iPhone .