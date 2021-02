Belkin prepara un adattatore audio con AirPlay 2

Belkin sta preparando un adattatore audio senza fili che supporta il protocollo Apple AirPlay 2 di Apple. E’ quanto emerge dagli schemi tecnici presentati dall’azienda alla Federal Communications Commission all’inizio del mese, dove si parla di un dispositivo attualmente etichettato con la sigla AUZ002 ma che dovrebbe essere poi commercializzato con il nome SoundForm Connect.

Il funzionamento è simile a quello di altri adattatori di questo genere: si collega fisicamente a un altoparlante o un impianto stereo attraverso l’ingresso audio jack da 3,5 mm o a quello digitale ottico e, tramite AirPlay 2, consente il trasferimento della musica o di qualsiasi altro flusso audio proveniente da iPhone, iPad e dispositivi Apple compatibili con questa tecnologia. L’alimentazione proviene collegando un caricatore alla porta USB-C, che – questo gli schemi tecnici non lo spiegano – potrebbe funzionare anche per convertire i segnali audio digitali in analogici e viceversa.

SoundForm Connect di Belkin potrebbe sopperire alla scomparsa della AirPort Express di Apple diffusamente lamentata dagli utenti. Quest’ultima ufficialmente non è più in produzione dal 27 aprile 2018 ma era già dal 2014 che Apple aveva smesso di aggiornare la propria linea di router wireless prima di dismetterla completamente (a proposito: a suo tempo abbiamo elencato cinque valide alternative in questo articolo).

Introdotta a fine 2017, la suite di protocolli AirPlay 2 consente a iPhone, iPad, Mac e agli altri dispositivi dell’azienda di Cupertino di riprodurre lo stesso flusso audio in streaming, senza fili, su più altoparlanti posizionati in stanze diverse. A differenza di AirPlay prima generazione riduce notevolmente la latenza e integra i controlli dell’assistente vocale Siri, migliorando le funzionalità di HomePod e consentendo agli utenti di sincronizzare l’uscita audio in tutta la casa. L’integrazione di HomeKit è una delle principali funzionalità di AirPlay 2 in quanto consente l’accesso e il controllo del dispositivo, scene comprese, direttamente dall’app Casa di Apple.

Tornando a Belkin SoundForm Connect con AirPlay 2 a bordo, il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 100 euro, ma non si sa molto altro: dalla documentazione pubblicata sul sito della FCC in USA non è riportata una data di rilascio, né sono presenti immagini per capire come sarà esteticamente. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Belkin sono disponibili da questa pagina.

