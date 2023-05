Belkin presenta la prima batteria per carica veloce di iPhone ed Apple Watch

Belkin ha presentato BoostCharge Fast Wireless Charger per Apple Watch + Power Bank 10K, una batteria portatile che offre capacità di carica simultanea e soprattutto rapida per gli ultimi modelli di Apple Watch e iPhone.

Quella che Belkin ha annunciato nei giorni scorsi non è un prodotto nuovo. In circolazione ci sono molte batterie che sono in grado di caricare iPhone ad Apple Watch integrando la classica piattaforma magnetica nata per lo smartwatch della Mela. La novità è che in questo caso viene sfruttata la capacità di Apple Watch 7, Apple Watch 8 ed Apple Watch Ultra di ricaricarsi più rapidamente.

La BoostCharge Fast Wireless Charger per Apple Watch + Power Bank 10K riproduce infatti in mobilità le funzioni dei pochi caricabatterie da tavolo compatibili con questa funzione (pochissimi lo sono) che si collegano via USB-C. Come nel caso dei caricabatterie da tavolo gli Apple Watch si ricaricano dallo 0 all’80% in circa 45 minuti mentre Apple Watch Ultra da 0% a 80% in circa un’ora.

La ricarica della batteria avviene con USB-C PD da 20W per la ricarica del powerbank stesso e altri dispositivi. Grazie alla capacità di 10.000mAh l’accessorio di Belkin ha energia sufficiente per caricare 14 volte l’Apple Watch Series 8, o due volte l’iPhone 14.

Un indicatore LED sulla batteria comunica quando è necessario ricaricare. Integra sistemi di protezione da sovraccarico, è certificato USB-IF e MFi, e supporta la ricarica wireless degli AirPods Pro di 2a generazione.

La confezione include un cavo USB-C (30cm) per la ricarica e nel momento in cui scriviamo su Amazon è venduto 138,64 €.