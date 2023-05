Doogee V30T ed N50, codice sconto per il top di gamma e l’entry level

Doogee presenta due nuovi terminali: il rugged phone top di gamma V30T e l’entry level N50. Appena disponibili, ecco già il codice sconto che vi permetterà di risparmiare fino al 10%.

Doogee V30T è il nuovo rugged phone tipo di gamma, che presenta al suo interno il chipset MediaTek Dimensity 1080. Con la sua finitura fotocromatica, si distingue dai simili, ma non si ferma certamente all’estetica, grazie a una serie di funzionalità degne di uno smartphone di punta.

Al suo cuore, il V30T sfrutta la potenza del chipset il MediaTek Dimensity 1080. Con otto core combinati che raggiungono una frequenza di 2,6 GHz, questo dispositivo offre prestazioni al top. È accompagnato da una RAM base di 12 GB, espandibile virtualmente fino a 20 GB tramite memoria virtuale, e una ROM di base di 256 GB, che può essere estesa fino a 2 TB tramite la scheda micro SD.

Il terminale stupisce anche per capacità fotografica grazie a set di quattro telecamere da 108 MP + 32 MP + 20 MP + 16 MP. Ovviamente, non poteva mancare l’enorme batteria da 10800 mAh con supporto alla ricarica ultra veloce da 66 W e ricarica wireless da 15 W.

Il V30T vanta display adattivo da 6,58 pollici FHD+ a 120Hz , oltre a godere del supporto GPS dual band L1+L5, NFC, certificazioni IP68/1P69K/MIL-STD-810H e protezione Corning Gorilla Glass. Inoltre, non manca il supporto WiFi 6 per una connettività ultraveloce e il supporto per due nano SIM.

Doogee N50

Doogee entra anche nel campo degli entry level con un terminale dal peso contenuto in 187 grammi e uno spessore di soli 9,1 mm. Con un prezzo sorprendente di 120 dollari su AliExpress, questo smartphone stupisce con la sua impressionante gamma di funzionalità.

E’ dotato di un generoso display da 6,52 pollici e al suo interno propone una batteria da 4200 mAh, accompagnata da un caricabatterie rapido da 18 W. A livello fotografico propone una tripla camera da 50 MP + 8 MP + 2 MP e viene alimentato a livello software da Android 13.

Sotto la scocca, il N50 vanta il chipset octa-core Unisoc T606 affiancato da 8 GB di RAM di base, espandibili fino a 15 GB, e una memoria ROM di 128 GB, espandibile fino a 1 TB tramite una scheda microSD.

Disponibilità e prezzi

Questi dispositivi straordinari sono disponibili per l’acquisto su Amazon dal 22 maggio. A partire dal 22 maggio, ci saranno sconti speciali su tutte e tre le piattaforme (AliExpress, Doogeemall e Amazon).