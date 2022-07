Prime Day, Regalatevi Huawei Mate View 28 pollici al prezzo minimo

Secondo noi è uno dei migliori monitor da abbinare ad un Mac mini o Mac Studio, e perché no ad un MacBook o ad un qualsiasi PC. HUAWEI MateView è il monitor 28.2 pollici 4K+ dall’estetica impeccabile: per il Prime Day di Amazon è in promozione al prezzo più basso di sempre: 516 euro. Cliccate qui per acquistarlo.

Come abbiamo sottolineato anche nella nostra recensione, la prima cosa che risalta è l’aspetto, con linee molto pulite, cornici e componenti molto sottili, che attirano sicuramente l’attenzione. Lo schermo ha un rapporto del 94% con un bordo di soli 6 mm e nella parte inferiore di 9,3 mm.

Huawei Mate View è un monitor con diagonale 28,2 su pannello IPS in grado di offrire una risoluzione UHD (3.840 x 2.560 pixel) con un rapporto di aspetto 3:2. Si tratta di un aspect ragion insolito, ma che risulta davvero interessante sul versante produttività, perché consente di fatto di affiancare due finestre Word, o similari, senza sacrificarle in altezza.

Ma ciò che colpisce del Mate View è che è in grado di connettersi in modalità wireless con i telefoni compatibili semplicemente venendo a contatto con la base. Dispone, inoltre, di una connessione wireless grazie alla funzione Miracast e alla connettività Bluetooth 5.1 e LAN wireless IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4G/5G).

Integra un pannello IPS piatto, con una frequenza di aggiornamento di 60Hz, un contrasto di 1200:1, una luminosità di 500 nit e una profondità di colore di 8 bit, con un tempo di risposta di 1 millisecondo, in grado di offrire una copertura del colore del 98% DCI-P3. Quanto a connessioni, è dotato di una Mini DisplayPort 1.2, una HDMI 2.0, 2 USB 3.0, USB C (65 W) + USB C.

La presa USB C offre con capacità di ricarica rapida di 135 watt, l’altra per dati con capacità di ricarica di 65 watt. Ancora offre ingresso per un jack cuffie, monta un microfono da 5 mm e due altoparlanti integrati da 5 watt.

Il suo prezzo di listino è di 699 euro, in offerta si trova anche a 50 euro meno, ma al momento lo acquistare a 516,80 euro. Clicca qui per acquistarlo.

Per restare aggiornati sulle offerte Prime Day potete:

Il meglio delle offerte del primo giorno:

Creatività, Foto e Video

Informatica

Sport e salute

Musica e TV

Gaming

Casa smart, Casa e Giardino

Auto, Moto e Bici

SmartPhone e accessori

Prodotti Amazon