MacBook Air M2, i tempi di consegna si allungano

Nel momento in cui scriviamo, ancora non ci troviamo difronte agli infiniti posticipi visti per MacBook Pro 2021 da 14 e 16”, in ogni caso occorre rilevare che già pochi istanti dopo l’inizio dei preordini del nuovo MacBook Air M2 il sistema di prenotazione di Apple Store online ha cominciato a mostrare qualche posticipo nelle tempistiche di spedizione e consegna previsti.

La situazione come accennato appare meno grave di quanto visto con gli ultimi Pro, che fanno segnare ancora attese lunghissime. Infatti gli utenti che hanno fretta e devono ricevere MacBook Air M2 il più presto possibile, possono ancora farlo preordinandolo ora in una delle due configurazioni di serie proposte da Apple: solo in questi due casi MacBook Air M2 è ancora indicato in consegna per venerdì 15 luglio, primo giorno di disponibilità effettiva nei negozi.

Ma non appena l’utente apporta una modifica per personalizzare la configurazione, per esempio per incrementare la memoria unificata da 8GB a 16GB al prezzo di 230€, oppure per una unità SSD più capiente da 1TB, sempre più 230 euro, le tempistiche previste aumentano istantaneamente. Così invece di ricevere la macchina nel primo giorno di disponibilità o poco dopo, si rischia di slittare immediatamente dal primo fino all’8 agosto.

Tenendo presente la scarsità globale di chip e i problemi riscontrati da Apple per soddisfare la domanda di MacBook Pro 2021, la maggior parte degli osservatori teme che le tempistiche di spedizione e consegna di MacBook Air M2 non possono far altro che peggiorare.

Questo anche perché degli unici due computer con processore Apple Silicon M2 di seconda generazione ora proposti a listino da Apple, il nuovo Air è senza dubbio quello più atteso e richiesto da utenti e appassionati.

Anche il nuovo MacBook Air M2 sarà ordinabile nel negozio ufficiale di Apple da questa pagina di Amazon.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...