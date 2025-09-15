iPadOS 26 arriva oggi, tutte le novità una per una

iPadOS 26 sarà disponibile da oggi pomeriggio, 15 settembre 2025. Del nuovo sistema operativo sappiamo ormai tutto visto che ci sono state diverse beta tra cui alcune anche pubbliche e utilizzabili da tutti.

Sappiamo, in particolare, che iPadOS avrà lo stesso look Liquid Glass di iOS 26, il nuovo aspetto grafico nato per rendere l’interfaccia più espressiva, coerente e piacevole da usare. Ma in iPadOS brillano sopratutto le nuove funzioni che trasformano il sistema operativo e il tablet in una piattaforma più simile a quella tipica di un desktop grazie ad un rivoluzione del sistema a finestre.

Ci sono novità anche nuove app, una nuova organizzazione della libreria fotografica e aggiornamenti per Apple Intelligence.

Di seguito l’elenco completo e puntuale delle novità, organizzate per area, con tutte le funzioni come le ha descritte Apple nelle note ufficiali. È importante notare che sa disponibilità di alcune caratteristiche, specialmente nel campo di Apple Intelligence e della relazione con altri dispositivi Apple, può variare in base a lingua e Paese.

Design

Liquid Glass rende le interazioni in tutto iPadOS più gradevoli, rifrange e riflette i contenuti in tempo reale e mette ancora più a fuoco ciò che è sullo schermo

L’orario adattivo sulla Lock Screen si ridimensiona in base allo spazio disponibile, valorizza i soggetti delle foto e si adatta quando compaiono notifiche e Attività in tempo reale

Le scene spaziali aggiungono un effetto 3D agli sfondi fotografici che prendono vita quando si muove l’iPad

Le icone delle app si rinnovano con Liquid Glass e si possono personalizzare con modalità chiara o scura aggiornate, tinte di colore e un nuovo look trasparente

Windowing

Nuovo sistema finestre che consente di ridimensionare le app con fluidità e posizionare le finestre esattamente dove serve

I controlli della finestra semplificano chiusura, minimizzazione e schermo intero

Affiancamento intelligente per disporre le app a metà, in terzi o in quarti e lavorare su più app insieme

Exposé per vedere tutte le finestre aperte a colpo d’occhio

Barra dei menu con accesso rapido a tutti i comandi dell’app e ricerca per trovare subito quello che serve

File

Vista elenco aggiornata con colonne ridimensionabili e cartelle comprimibili per mostrare più file e dettagli

“Apri con” per scegliere l’app con cui aprire un file e impostare l’app predefinita per singoli file o tipi di file

Cartelle nel Dock per accedere a file e directory ovunque ci si trovi

Audio e video

Selettore d’ingresso audio nel Centro di Controllo per scegliere il microfono giusto per ogni app, anche sul web

Registrazione locale: cattura audio e video ad alta qualità dall’iPad durante qualsiasi videochiamata per produrre interviste o podcast

Attività in background per processi di lunga durata che continuano quando si cambia app e compaiono come Attività in tempo reale

Nuove app su iPadOS

Preview è l’app dedicata alla visualizzazione e modifica dei PDF, con pieno supporto ad Apple Pencil e funzioni come AutoFill, scanner documenti, modifica immagini e opzioni di esportazione

Preview è l'app dedicata alla visualizzazione e modifica dei PDF, con pieno supporto ad Apple Pencil e funzioni come AutoFill, scanner documenti, modifica immagini e opzioni di esportazione

Journal per annotare pensieri, illustrare e catturare momenti con foto, video, registrazioni audio, luoghi e altro: si può scrivere da tastiera o a mano con Apple Pencil; più diari per ambiti diversi, layout flessibili e vista mappa per trovare le note per posizione

Apple Games è il centro unico per il gaming su iPad: libreria completa (App Store e Apple Arcade), raccomandazioni basate sui giochi preferiti, sfide tra amici, punteggi in tempo reale e panoramica su cosa stanno giocando gli altri

Telefono permette di effettuare e ricevere chiamate dall'iPhone e usare funzioni come Call Screening, Hold Assist e traduzione in tempo reale

Apple Intelligence

Traduzione Live In Messaggi traduce automaticamente i testi in arrivo, anche nei gruppi, e invia una risposta nella lingua preferita: il messaggio viene tradotto alla consegna In FaceTime compaiono sottotitoli tradotti in diretta durante la chiamata In Telefono l’audio viene tradotto e pronunciato in tempo reale, con trascrizione quando la chiamata è in viva voce Con AirPods si ascolta la traduzione a mani libere quando qualcuno vicino parla in un’altra lingua

Shortcuts Azioni intelligenti per usare Strumenti di scrittura, Image Playground e altre funzioni di Apple Intelligence dentro le scorciatoie La nuova azione “Usa modello” consente di attingere direttamente ai modelli di Apple Intelligence per ottenere risposte da usare nel flusso della scorciatoia, oppure a ChatGPT per conoscenza generale

Genmoji e Image Playground Creazione di Genmoji mescolando due emoji o combinando un’emoji con una descrizione Scelta di espressioni per i Genmoji di persone (felice, sorpreso e altro) Attributi personali come acconciatura e barba modificabili per i Genmoji ispirati alle persone nella libreria Foto Più stili con ChatGPT, inclusi Pittura a olio e Anime, o campo libero con “Qualsiasi stile” per descrivere immagine e stile desiderati



Foto

Schede separate per Libreria e Collezioni per una navigazione più semplice, con Cerca sempre accessibile

Vista Collezioni personalizzabile con tre layout e possibilità di comprimere e riordinare le raccolte

Riconoscimento di eventi come concerti e sport con dettagli e accesso ai contenuti correlati

Messaggi

Screening dei mittenti sconosciuti per controllare chi può contattarvi; i messaggi filtrati finiscono in un’area dedicata dell’elenco conversazioni

Sfondi personalizzabili nelle chat con opzioni integrate, foto proprie o immagini generate con Image Playground

Sondaggi per organizzare disponibilità o decisioni di gruppo

Indicatori di digitazione nei gruppi per capire chi sta per intervenire

Protezione dei minori online

Richieste di comunicazione: i ragazzi possono chiedere ai genitori l’autorizzazione a nuovi numeri

Conversione rapida degli account esistenti in account Bambino per sfruttare tutte le protezioni disponibili

Esperienze nelle app tarate sull’età, con possibilità di condividere la fascia d’età con app di terze parti

Sicurezza comunicazioni estesa: interviene quando viene rilevata nudità in FaceTime live e sfoca la nudità negli Album condivisi di Foto

Accessibilità

Etichette “nutrizionali” di accessibilità nelle pagine App Store, per sapere prima del download se sono presenti funzioni come VoiceOver, Controllo vocale e Sottotitoli

Accessibility Reader rende il testo più leggibile in qualsiasi app con ampie opzioni per font, colore e spaziatura, oltre a supporto per Contenuti pronunciati

Braille Access per prendere appunti, leggere documenti, accedere ai Sottotitoli live, avviare app e altro tramite display braille connesso

Altro