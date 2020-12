Prima beta di macOS 11.2 agli sviluppatori

Apple ha rilasciato agli sviluppatori la prima versione beta dell’update che porta macOS 11 Big Sur alla versione 11.2.

La prima beta di macOS 11.2 (build 20D5029f) arriva a due giorni di distanza dal rilascio dell’aggiornamento a macOS 11.1 (build 20C69), versione che integra il supporto alle AirPods Max, migliorie per l’app Apple TV, nuovi widget per Apple News, informazioni relative alla privacy per le app sull’App Store e altre migliorie.

Non è ancora noto quali siano le novità specifiche di macOS 11.2; molto probabilmente Cupertino sta lavorando per risolvere bug minori, non ancora risolti con l’aggiornamento precedente. Se saranno individuate novità di rilievo, aggiorneremo questa pagina.

Come sempre, gli sviluppatori possono scaricare l’aggiornamento a macOS Big Sur‌ 11.2 dalla sezione Aggiornamento Software delle Preferenze di Sistema dopo l’installazione del profilo ad hoc scaricato dall’Apple Developer Center.

A questo indirizzo un riassunto con le novità più importanti di macOS Big Sur; a quest’altro indirizzo alcuni consigli e suggerimenti da seguire prima di installare il nuovo sistema. A questo indirizzo le istruzioni su come creare una chiavetta USB con il nuovo sistema, utile per effettuare una installazione ex-novo, anche su più Mac.