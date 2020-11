Alcuni utenti dei nuovi Mac con M1 segnalano problemi con il Bluetooth

Alcuni utenti dei nuovi MacBook Air, MacBook Pro da 13″ e Mac Mini, segnalano problemi di connettività Bluetooth. Il problema sembra riguardare soprattutto il nuovo Mac Mini con inconvenienti che – riferisce lo YouTuber Patrick Tomasso – spaziano da sporadiche disconnessioni all’impossibilità di associare periferiche.

In un tweet, Tomasso evidenzia i problemi di connettività Bluetooth con il suo Mac Mini e riferisce che gli stessi inconvenienti sono segnalati da altri utenti su forum vari e su reddit. Si è lamentato della questione anche in un video su YouTube.

“Sto diventando matto per cercare di capire i problemi del Bluetooth con questa macchina”, riferisce Tomasso nel filmato. “Pensavo che solo alcuni di noi avessero il problema ma nuove segnalazioni spuntano dappertutto sui forum e su reddit”.

Mac Mini, I love you.. but you're bringing me down.

I'm going crazy trying to figure out the bluetooth issues with this machine. I thought maybe a few of us had an isolated issue but forums/reddit are popping up now all over.

Let's talk about it.https://t.co/PAWlh1FRkN

— patrick. (@imPatrickT) November 24, 2020