Il tracker GPS di Leeofty è in sconto a metà prezzo su Amazon: 13,99 euro

I tracker Bluetooth servono per ritrovare gli oggetti smarriti, ma hanno il grosso limite di non poter segnalare la posizione corretta se, nel frattempo, vengono spostati. Con un tracker GPS invece tutto questo è possibile: se ne volete comprare uno, c’è quello di Leeofty in sconto a metà prezzo su Amazon.

Le misure sono piuttosto compatte: parliamo di un parallelepipedo di 4 x 2 x 1,2 centimetri costruito interamente in ABS di colore nero, quindi facile anche da mimetizzare (per altro non emette luci o rumori in nessuna delle sue condizioni di funzionamento). Inoltre è molto leggero: i suoi 65 grammi complessivi fanno sì che il potente magnete installato all’interno riesca a sostenerne il peso qualora lo si volesse agganciare ad una superficie metallica senza dover usare del nastro biadesivo.

Come dicevamo, il funzionamento è completamente diverso rispetto ai tracker Bluetooth attualmente in commercio. Questi infatti segnano sull’app la posizione nel momento esatto in cui il dispositivo perde il segnale con il telefono, quindi quando tra uno e l’altro c’è una distanza maggiore di 10 metri. Ma se nel frattempo il tracker viene spostato non sarà possibile rintracciarne la nuova posizione, vanificandone quindi l’utilità in svariate situazioni che, l’immagine pubblicitaria, descrive molto bene.

Posizionando un tracker GPS come questo all’interno di un’autovettura si potrà sempre conoscerne la posizione in tempo reale e quindi ritrovarla non solo se ci si dimentica dove è stata parcheggiata, ma anche in caso di furto. Tralasciando invece gli altri utilizzi descritti che eludono le norme relative alla privacy attualmente vigenti nel nostro paese e perseguibili dalla legge, in caso di furto diventa particolarmente utile anche il microfono integrato, che consente di ascoltare quel che avviene nelle vicinanze del tracker ed aiutare così le forze dell’ordine per un eventuale recupero.

La precisione del GPS è di circa 10 metri e la batteria incorporata, da 600 mAh, promette fino a una settimana di autonomia in standby prima di dover essere ricaricata. Chiaramente per funzionare serve una scheda SIM, che va inserita nell’apposito alloggiamento, e per la quale è consigliabile attivare un piano per Internet in abbonamento in modo da evitare costi di consumo dati elevati.

Il tracker GPS di Leeofty costa 28 euro ma inserendo il codice 4VZQEELY nel carrello si dimezza il prezzo di listino, pagandolo soltanto 13,99 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.