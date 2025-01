Disponibile l’aggiornamento a macOS Sequoia 15.3

Pubblicità

Apple ha rilasciato la versione definitiva di macOS Sequoia 15.3, update per macOS Sequoia che arriva a 43 giorni dall’aggiornamento a macOS Sequoia‌ 15.2.

Nelle note di rilascio Apple spiega genericamente che questo aggiornamento “fornisce importanti miglioramenti alla sicurezza ed è consigliato a tutti”.

L’update non offre nulla di eclatante per l’Italia, le novità riguardano principalmente Apple Intelligence (ad esempio, è possibile utilizzare i Genmoji in Messaggi e in altre applicazioni mentre la funzione era finora riservata a iOS) ma sono stati corretti alcuni bug ed è quindi consigliabile aggiornare il sistema operarivo prima possibile.

Piccola novità con l’app Calcolatrice: ritornando le operazioni ripetute:, toccando il tasto uguale una seconda volta dopo la prima, l’app ripete l’ultima operazione matematica.

Quando arriva Apple Intelligence in Italia?

Apple ha fatto sapere che le funzionalità AI di Apple Intelligence arriveranno con un aggiornamenrto software previsto ad aprile, con target Cina, India (inglese), Singapore (inglese), Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea del Sud, Portogallo, Spagna e Vietna

Come si scarica l’aggiornamento?

Come sempre è possibile scaricare gli aggiornamenti del sistema operativo aprendo Impostazioni di Sistema, da qui la sezione “Generali” (nella colonna a sinistra) e “Aggiornamento software” (nella sezione

macOS Sequoia (qui la sezione dedicata sul nostro sito) vanta una serie di novità che consentono di migliorare la produttività e la privacy, migliorie per Safari, per le Note, per il gaming e altro ancora (qui trovate un elenco delle novità più importanti).

Per tutte le notizie che ruotano attorno a macOS Sequoia il link da seguire è direttamente questo.