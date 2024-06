Sconto Bilancia da cucina smart con app, calcolate tutto al grammo a 18,25€

Pubblicità

Su Amazon va in forte sconto una bilancia da cucina smart. Solo 18,25 €.

Quella si cui parliamo è un accessorio perfetto per chi vuole misurare il peso del cibo sia per questioni di ingredienti che di salute che di dieta. Ha un sensore di peso ad alta precisione, è in grado di visualizzare i dati istantaneamente con graduazioni fino a 3000g, partendo da un grammo 1 g.

Si tratta di uno strumento facile da usare. Sfrutta un unico pulsante intuitivo, permettendo di passare facilmente tra 4 unità di peso (g/ml/oz/lb:oz). Il display LED ad alta risoluzione, incastonato sotto una superficie in vetro temperato trasparente, mostra chiaramente i dati di pesatura, mentre la superficie integrata e senza giunture, realizzata con materiali sicuri per il contatto con gli alimenti, assicura una pulizia facile e veloce.

Presenta ovviamente la funzione tara che permette di pesare con facilità in contenitori di varie dimensioni, azzerando il peso del contenitore stesso.

La peculiarità è che si tratta d una bilancia connessa. Connettendo la bilancia allo smartphone è possibile tuo smartphone, potrai sincronizzare i dati con l’APP Mjia. Qui sopra nel video si nota che cosa è possibile fare; tra le altre cose: verificare il peso dei prodotti e calcolare i tempi di infusione e calcolare le calorie.

Questa bilancia costerebbe 48 euro, per una serie di sconti scende 22,79 € ma oggi grazie ad uno sconto speciale dl 20% che potete selezionare in pagina, la pagate solo 18,25 €